Comença el pagament del Fons de Cooperació als 252 municipis turístics

Turisme Comunitat Valenciana ja ha iniciat el pagament dels 6 milions d'euros destinats al Fons de Cooperació per a Municipis Turístics a les 252 poblacions de la Comunitat declarades com a tals.

De fet, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha iniciat el contacte amb tots ells per a informar-los de l'inici del pagament de la compensació econòmica que se'ls assigna.

En concret, cada municipi turístic de la Comunitat Valenciana rebrà una quantitat fixa que ascendeix a 6.745 euros, mentre que l'import restant es distribuirà en funció del seu nombre total de places d'allotjaments reglats.

Francesc Colomer ha recordat que "aquest és el segon any que engeguem aquest fons de cooperació dirigit a municipis turístics i que en 2020 ja va comptar amb un pressupost de 4,5 milions, que en aquesta ocasió s'ha incrementat fins als 6 milions".

Així, "en només dos anys de funcionament es distribuiran 10,5 milions d'euros, la qual cosa suposa més del doble del distribuït en els cinc últims anys d'aplicació del model anterior (2010-2015)", subratlla en un comunicat.

Les diputacions de Castello i València, adherides

A més, en aquesta ocasió, les diputacions de Castelló i de València s'han adherit a aquest fons i duplicaran la inversió que destina la Generalitat als municipis de les seues províncies.

Colomer ha ressaltat que "el Fons de Cooperació per a Municipis Turístics és inclusiu, ja que està pensat perquè puguen sumar-se les Diputacions. En aquest cas dues de les tres diputacions ja s'han sumat i aportaran la mateixa quantitat que destina la Generalitat a través d'aquest fons a les seues províncies".

El propi decret 142/2020 de regulació de la línia específica del Fons de cooperació municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana, arreplega en l'article 8 la possibilitat d'adhesió de les diputacions provincials de la Comunitat, i indica que les diputacions provincials que s'adherisquen distribuiran per província la mateixa quantia que la Generalitat.

"Tots els municipis turístics declarats anteriorment a l'aprovació de l'estatut del municipi turístic de la Comunitat de 2020 podran acollir-se a aquesta línia específica de Fons de Cooperació Municipal per a Municipis Turístics de la Comunitat", però ha recordat que "a partir de 2022, aquells municipis que pretenguen fer-ho hauran de tindre reconeguda la condició de municipi turístic conforme a l'establit en el decret 5/2020 i complir amb els criteris estipulats", apunta Colomer.

El titular de Turisme ha remés per escrit als 252 municipis turístics de la Comunitat Valenciana que es beneficien d'aquest fons de compensació la informació sobre l'assignació econòmica que els correspon i que començaran a rebre de forma immediata.

Únic pagament

Així, Colomer ha informat als municipis que els imports assignats s'abonaran en un únic pagament corresponent al 100% de l'import total, que es realitza prèvia comprovació del compliment, per les entitats beneficiàries, de l'obligació de presentar el compte general davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en els termes establits en la normativa.

La Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de 2018 regula l'Estatut del Municipi Turístic de la CV amb la finalitat de promoure la qualitat en la prestació dels servicis municipals al conjunt de la població turística, contribuint a un turisme sostenible i inclusiu, fundat en el principi de l'hospitalitat i en els compromisos que contempla el Codi Ètic del Turisme Valencià.

El reconeixement de la condició de municipi turístic, que es basa en el compliment d'alguns criteris quantitatius i diverses obligacions qualitatives, atorga el dret d'accedir a vies de finançament específiques per a compensar l'esforç financer que els suposa sostindre aquesta activitat turística, tant per la prestació de serveis com per la inversió en infraestructures i altres plans complementaris encaminats a complir criteris vinculats a la qualitat o la sostenibilitat, etc.

Un total de 252 municipis de la Comunitat Valenciana rebran compensació econòmica d'aquest Fons. Per províncies, 86 municipis de la província de Castelló rebran aquest fons de compensació; 64 de municipis d'Alacant; i 102 municipis de la província de València.

Pel que fa al repartiment dels fons per províncies que realitza la Generalitat, la província d'Alacant rebrà un total de 2.560.378,72 euros, la província de Castelló rebrà un total de 1.559.448,88 euros i la província de València rebrà 1.880.172,40 euros.

Cal ressaltar que entre els municipis que rebran major dotació dels fons en la província d'Alacant se situen Benidorm (395.438,09 euros), Calp (164.886,42 euros), Xàbia (153.508,17 euros), Dénia (139.155,71 euros), Alacant (136.522,14 euros) i Torrevella (118.015,96 euros).

De la província de Castelló, els municipis que rebran majors fons són Peníscola (168.069,04 euros), Orpesa (148.835,87 euros), Alcalà de Xivert (94.858,37 euros), Benicàssim (63.444,19 euros), o Castelló de la Plana (52.965,26 euros).

En la província de València destaquen els municipis de València (250.574,09 euros), Gandia (116.694,09 euros), Oliva (79.786,79 euros) o Cullera (53.451,07 euros).