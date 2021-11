El presumpte assassí de Marta Calvo insisteix davant el jutge: "No la vaig matar"

Jorge Ignacio, privat de llibertat des que va ser detingut al desembre de 2019, ha sigut traslladat aquest matí des de la presó de Picassent fins als jutjats de València on s'ha celebrat una vista per a decidir si roman a la presó fins al dia en què comence el juí.

És un tràmit previst en la llei, ja que s'estableix un termini màxim de la presó provisional de dos anys que es pot prorrogar a dos més per a casos complexos en els quals no ha conclòs la instrucció prèvia a celebrar-se el juí.

Durant la vista, la Fiscalia i la resta d'acusacions particulars ha demanat que Jorge Ignacio romanga a la presó davant un evident risc de fugida -una d'elles ha avançat que té pensat sol·licitar la presó permanent revisable per a l'acusat durant el juí-, mentre que la defensa ha demanat la seua llibertat en considerar-lo innocent.

L'investigat ha aprofitat la seua compareixença per a repetir al jutge que no va matar Marta Calvo i li ha reiterat que va traslladar a la Guàrdia Civil tot el que va fer amb el cadàver que sí va esquarterar i que no ha aparegut.

Marta Calvo va desaparéixer fa més de dos anys en Manuel després de mantindre relacions sexuals amb l'acusat, qui va reconéixer que la va esquarterar després d'una mort fortuïta.

Jorge Ignacio P.J. està acusat de dos delictes d'homicidi/assassinat consumat; tres delictes d'homicidi en grau de temptativa; una omissió del deure socórrec; un delicte contra la integritat moral/lesions; contra la salut pública; profanació de cadàvers i agressió sexual.

Informes forenses han descartat en un informe que Jorge Ignacio patisca una malaltia mental i han detectat que té trets d'una personalitat antisocial.