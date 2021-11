El primer día de certificado Covid en un gimnasio catalán: "70 personas han contactado con nosotros para solicitar la baja”

“Unas 70 o 80 personas se han puesto en contacto con nosotros para solicitar el trámite de baja a raíz de la implementación del certificado Covid”, lamenta el director de Duet Sports La Plana, Albert Ortiz, en declaraciones. El centro tiene entre 3.700 y 3.800 abonados y la entrada en vigor de esta medida ha supuesto un “freno” para las personas no vacunadas.

La implementación del nuevo sistema también ha provocado colas en la entrada, así como un coste adicional para la compañía. De hecho, la Asociación de Empresas de Cataluña de Actividad Física y Fitness (Adecaf) calcula un sobrecoste de 500.00 euros solo en personal para sus abonados, y de un millón y medio en todos los centros de Cataluña en los próximos 10 días.

El primer día de certificado de vacunación ha obligado los centros a “improvisar”, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avalara el pasaporte Covid en restaurantes, bares, residencias y gimnasios este jueves.

Lo centre Duet Sports La Plana, en Esplugues de Llobregat, ha implementado una opción en el sistema operativo para validar los códigos QR. Los abonados del centro tienen que dirigirse a la recepción y, mediante una tableta, verificar la validez del pasaporte Covid. Una vez validada, este queda vinculado a la ficha del abonado y no hay que volverlo a enseñar.

El primer día de la nueva medida ya ha evidenciado algunos “problemas”. Varios abonados no han podido descargarse el certificado por el colapso del sistema y otros no han podido entrar en el centro por no estar vacunados. “Tendremos que compensarlos económicamente, pero y quien nos compensará a nosotros?”, cuestiona Ortiz.

El director del gimnasio asegura que el certificado covid ha supuesto un “freno” para las personas no vacunadas. De hecho, este jueves por la tarde el centro empezó a recibir llamadas y correos electrónicos de clientes que querían solicitar el trámite de baja. En total, entre 70 y 80 personas se han puesto en contacto con el centro.

A las posibles bajas de los abonados se suma el coste de implementación del sistema. En el caso de Duet Sports La Plana, el proveedor de tecnología del centro ha tenido que diseñar el programa para validar los códigos QR y “no ha sido barato”. En términos generales, Adecaf calcula un coste de 500.00 euros solo en personal para sus abonados y de un millón y medio en todos los centros de Cataluña en los próximos 10 días.

“Estamos improvisando demasiado”, lamenta Ortiz. El director del centro asegura que la medida ha entrado en vigor con muy poco tiempo de antelación y pide a las administraciones diálogo con el sector.