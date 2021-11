Sanitat incorpora la vacuna per a la prevenció de l'herpes zòster per a població adulta amb condicions de risc

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana es converteix en una de les primeres autonomies a començar a administrar-la després que la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat acordara al setembre el repartiment autonòmic de dosi.

La Comunitat Valenciana, en virtut d'aquest aquests acords, ha adquirit 42.520 dosis de la vacuna per a poder protegir davant de l'herpes zòster a població adulta amb condicions de risc ja que en aquests pacients, la probabilitat de desenvolupar herpes zòster de progressió greu o amb complicacions és major que en la població general.

Per aquest motiu, els serveis hospitalaris que els atenen els derivaran a Medicina Preventiva, on els oferiran la possibilitat de vacunar-se contra l'herpes zòster. La captació arranca entre aquesta setmana i la següent, en funció de la càrrega assistencial de cada servici, i la vacuna s'administrarà en dos dosis separades entre 2 i 6 mesos.

Una vegada aconseguida una bona cobertura en aquests grups de risc, la vacunació s'ampliarà a altres col·lectius, com les persones de 80 i més anys.

INCIDÈNCIA

L'herpes zòster és una malaltia molt prevalente i es preveu que seguisca creixent per l'envelliment de la població i l'augment de persones immunodeprimides. En aquest sentit, la seua incidència és major a partir dels 50 anys i en dones, i augmenta amb l'edat i en presència d'immunodepressió i certes condicions de risc.

Es manifesta inicialment amb picor i dolor, i posteriorment causa una erupció vesicular. En més de la meitat dels casos, pot provocar neuràlgia postherpètica, persistència del dolor durant més de tres mesos que pot arribar a ser incapacitante. Aquest tipus de complicacions converteixen l'herpes zòster en un problema de salut pública.

La nova vacuna per a previndre l'herpes zòster i la neuràlgia postherpètica que a voltes ho acompanya no conté virus viu, per la qual cosa és segura per a les persones amb sistemes immunitaris afeblits i s'ha autoritzat després de superar controls exhaustius, segons les mateixes fonts.

Com qualsevol altre fàrmac comercialitzat és segura, però no està exempta de molèsties com a dolor, enrogiment, erupció tipus varicelosa i unflor en el lloc d'injecció, febra o irritabilitat.