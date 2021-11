PSOE destaca que "han tenido que ser Gobiernos del PSOE los que comiencen, por fin, a transformar La Villanueva"

Así, ha destacado que "han tenido que ser dos Gobiernos socialistas, tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de Logroño, los que comiencen por fin a transformar el barrio de La Villanueva", en referencia a los proyectos incluidos en la EDUSI y también a la próxima construcción del nuevo centro de salud en el antiguo solar de la Policía Nacional, que sustituirá al de Rodríguez Paterna.

No en vano, ha añadido, "este barrio, abandonado por el Partido Popular durante tantos años, ahora empieza a recuperar la esperanza y a vislumbrar un futuro mejor". Además, el portavoz socialista ha advertido que "ha sido el actual Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento el que ha corregido los errores del Partido Popular, ya que se ha tenido que redefinir el proyecto original de la EDUSI La Villanueva porque existían errores muy importantes que podían haber hecho perder al Ayuntamiento de Logroño unos 1,8 millones de euros de ayudas europeas, lo correspondiente al 50% de la cofinanciación y, lo que es peor, podía haber hecho que desaparecieran de un plumazo 3,6 millones de euros de inversión en el barrio: del propio Ayuntamiento y de la Unión Europea".

Reinares ha hecho especial énfasis en que "la estrategia original para apoyar la recuperación de La Villanueva fue aprobada en 2017, pero pasó el tiempo y hasta finales de 2018 no se firmó el protocolo de actuación. Después se siguió perdiendo el tiempo, de modo que cuando llegamos al Ayuntamiento el proyecto no había comenzado, entre otras cosas, porque tenía errores muy graves de definición, como cuantías que no cuadraban, no conectaba con los objetivos que hay que cumplir para acceder a las ayudas o incluso cosas tan evidentes como que no incluía gastos de personal de gestión ni de comunicación, algo obligatorio para optar a los fondos FEDER".

De tal modo, ha añadido, "una vez más se vuelve a demostrar, en éste como en muchos otros temas, la completa dejadez e incompetencia del PP, que hizo un mal proyecto inicial y, para colmo, después lo guardó en un cajón para que, nuevamente, tuviera que venir el PSOE a resolverle los problemas".

Además, "todo el mundo sabe que el PP logró que se aprobara su proyecto al tercer intento y digamos que por presiones políticas", ha precisado Reinares para añadir que "ahora pretende justificarse el Grupo Popular diciendo que es que no hicieron nada porque no había margen* porque ya era finales de 2018 y estaban cerca las elecciones* y yo les pregunto, ¿qué hizo el equipo de Cuca Gamarra por mejorar La Villanueva desde 2011 hasta el 2019 en que estuvieron en la alcaldía?... se lo digo yo: nada".

En definitiva, "eso es lo que hemos tenido que hacer en estos dos últimos años; redirigir el proyecto y solucionar los múltiples errores que nos dejaron para no perder esta importante subvención de fondos europeos", ha indicado Reinares, quien ha precisado que "lo hacemos por responsabilidad y porque estamos centrados en poder recuperar esta importante parte del corazón del Centro Histórico".

"Errores* sí, por mucho que ahora la concejala popular Patricia Lapeña nos diga que no había errores en la estrategia original, los hay y muy evidentes, y de no haberlos corregido, corríamos el riesgo de no obtener las ayudas a la hora de justificar lo ejecutado y esa es la realidad", ha subrayado.

EDUSI

Respecto a esta Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de La Villanueva, el portavoz socialista ha valorado los proyectos concretos de rehabilitación que allí se incluyen, alguno de los cuales será licitado próximamente. También ha querido resaltar "ese giro que se le ha dado al proyecto original, para poder ejecutar hasta 12 actuaciones en esta zona del Centro Histórico de Logroño que se basan en seis objetivos, como son la movilidad, la sostenibilidad, la digitalización, el patrimonio cultural y turístico, la eficiencia energética y la rehabilitación del entorno urbano y su medio ambiente".

"El PSOE tiene un proyecto para La Villanueva", ha remarcado Reinares, quien ha incidido en que "queremos hacer de esta zona un espacio vivo, rehabilitado, más bello y amable para las personas, que también pueda ser atractivo para nuevos residentes, para dotarle de más espacios públicos y para que sea una de las zonas de la ciudad más saludables, con baja producción de emisiones", ha dicho.

De ahí, que haya mencionado los proyectos anunciados que van en la línea de urbanizar y mejorar el alumbrado de varias calles y plazas de La Villanueva, la mejor gestión energética de toda la zona o la conversión del antiguo colegio San Bernabé en un futuro vivero de empresas, otro edificio referente en la zona.

De igual modo, el portavoz ha hecho referencia al inminente inicio de la construcción del nuevo centro de salud de La Villanueva, que sustituirá al existente ahora mismo en Rodríguez Paterna y que abrirá sus puertas aproximadamente dentro de unos veinte meses, según el plazo establecido de ejecución de los trabajos. Un proyecto, cuya competencia y presupuesto corresponden a la Comunidad Autónoma, que será quien se haga cargo de la construcción.

En este sentido, el portavoz ha considerado que "el Gobierno regional, presidido por la socialista Concha Andreu es el que va a dotar a esta zona de la ciudad de una nueva infraestructura sanitaria después de fotos y fotos de Cuca Gamarra con Pedro Sanz y de Cuca con Ceniceros prometiendo y prometiendo sin hacer, como nos tenían acostumbrados, absolutamente nada".

Además, ha recordado otros proyectos municipales del Equipo de Gobierno que dirige otro socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, "como la mencionada redefinición de la EDUSI y todos los proyectos que ésta incluye; la rehabilitación y pacificación de diferentes calles en el Centro Histórico, así como la presentación pública de la gran inversión que supondrá la construcción de la nueva sede proyectada de la empresa Bosonit, que además será el germen de un polo tecnológico empresarial de gran dinamismo para el Centro Histórico de la ciudad; o los nuevos usos como futuro vivero de empresas que se plantean para el "tantos años también abandonado colegio San Bernabé", ha precisado.

Finalmente, el portavoz del Grupo Socialista ha criticado la "desfachatez y desvergüenza" de los políticos populares, "que dicen que la redefinición del proyecto es por un capricho del alcalde y tachan al PSOE de mala gestión, cuando precisamente lo que hacemos es lograr que no se pierdan los 1,8 millones de las ayudas europeas", además de que "sin ningún tipo de pudor se han atrevido incluso a solicitar la construcción inmediata del centro de salud o de las actuaciones de la EDUSI en La Villanueva, después de que ellos hayan tenido completamente abandonado este barrio logroñés durante ocho años. Es una auténtica irresponsabilidad y lo que deberían hacer, por dignidad política para no avergonzar a nadie, es callarse".