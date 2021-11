Cs proposa derivar pacients a la sanitat privada si una cita tarda més de tres mesos

"A dia de hui, tenim un greu problema en l'atenció sanitària, i és el temps que han d'esperar els valencians per a ser operats", afirma en un comunicat el portaveu 'taronja' de Sanitat en Les Corts, Fernando Llopis.

I és que, segons Cs, la mitjana per a ser intervingut a la Comunitat Valenciana és de quatre mesos "i fins i tot en alguns casos s'aconsegueixen pics propers a un any". "Patir dolor ja és suficientment terrible com per a, damunt, haver de ser castigat per açò i perllongar-ho massa temps", afig el diputat, per la qual cosa insta Sanitat a actuar de manera urgent.

Al seu juí, que els pacients puguen triar lliurement el centre del sistema valencià de salut en el qual ser atès per a les proves diagnòstiques, terapèutiques o el tractament quirúrgic que corresponga passats els tres mesos suposarà "reduir considerablement les llistes d'espera i poder acabar amb el bloqueig que pateix l'atenció sanitària".