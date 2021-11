Billie Eilish quiere cambiar la costumbre del pavo y Acción de Gracias

En ocasiones queda rarísimo cuando una celebrity intenta mostrar compasión el día de Acción de Gracias. No hay más que recordar lo que ocurrió el año pasado con Demi Lovato. Pero ese caso seguro que no se repite este año con Billie Eilish. Sencillamente porque la artista californiana es vegana y no se ha comido el típico pavo de tan señalada fecha.

Este jueves era el Thanksgiving y, mientras en millones de hogares norteamericanos se horneaba un pavo, la cantante de 19 años (soplará las 20 velas a mediados de diciembre) prefería darle otro ejemplo a sus seguidores más jóvenes y le daba abrazos y mimos a su pavo.

La autora de éxitos como Bad Guy o Happier than ever ha pedido a través de las stories de su Instagram, donde tiene cerca de 100 millones de fans, que por favor sus followers hiciesen un esfuerzo y no comiesen pavo esa noche, intentando salvar tantos de estos animales como fuese posible.

"El pavo es una de las criaturas más gentiles del mundo y 46 millones de ellos son asesinados cada día de Acción de Gracias", escribió la cantante en una de las imágenes que subió y en la que aparece en una granja abrazando a una de estas aves. "Sé que es difícil cambiar las tradiciones, pero tenedlo en cuenta", continuó la artista.

Hace unos meses, Eilish se sinceró para Vogue sobre su alimentación, asegurando que su decisión proviene de que conoció muy joven cómo funcionan las industrias cárnica y láctea. "Una vez que conoces ese tipo de cosas y las ves es tremendamente difícil volver atrás", afirmó, así como que ella no pretende con sus convicciones "decirle a nadie lo que tiene que hacer", sino hacer reflexionar.

De hecho insistió en que multitud de gente a su alrededor, incluso amistades cercanas, consumen este tipo de alimentación, algo que ella sabe que no volverá a hacer: "Sencillamente es que yo no puedo seguir con mi vida normal sabiendo lo que está pasando en el mundo animal y no hacer nada al respecto".