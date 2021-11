Detingut un conductor kamikaze que va envair el carril contrari a Gandia i va xocar amb un camió

Segons han informat a Europa Press fonts policials, el succés ha tingut lloc aquest matí, sobre les 6 hores, a l'altura del quilòmetre 222/900 de la N-332, a Gandia.

Un agent de policia franc de servici que acudia al seu lloc de treball a Gandia ha observat com un camió que circulava davant d'ell s'ha hagut d'apartar i envair el carril contrari per a no col·lisionar contra un vehicle que es dirigia cap a ell.

Com a conseqüència, el cotxe invasor ha xocat amb la part posterior del camió i el policia ha aconseguit esquivar-li. Després d'açò, el conductor del vehicle, un home de 57 anys que circulava sense cinturó, s'ha baixat i ha intentat que li atropellaren. Segons han apuntat les mateixes fonts, deia que "no volia seguir vivint".

En eixe moment, l'agent de policia ha aconseguit apartar-lo de la via i ha intentat calmar-li. Una altra companya que es dirigia cap a la comissaria de Gandia i que també ha pogut observar l'ocorregut, ha baixat del seu cotxe per a auxiliar al seu company.

Després d'aconseguir reduir al conductor, els agents l'han detingut i l'han traslladat a l'hospital. Els ocupants del camió, per la seua banda, no han patit cap tipus de lesió i el trànsit s'ha restablit en la via.