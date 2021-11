Via lliure a la tercera dosi per al personal sanitari i majors de 60

La vacunació amb la tercera dosi enfront de la Covid-19 per al personal sanitari i sociosanitari i per als majors de 60 anys començarà «en breu» en la Comunitat Valenciana. Va ser una altra de les novetats que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la compareixença posterior a la comissió interdepartamental del Consell. Fins ara s'han administrat més de mig milió de dosis extra per a la protecció de les persones més vulnerables.

Puig va insistir a animar a les persones que encara no s'han vacunat al fet que facen «el pas responsable i assenyat que ja han donat nou de cada deu valencians» perquè, segons va afirmar, «encara estan a temps de vacunar-se» contra el coronavirus. El cap del Consell va destacar que amb el 92,6% dels valencians protegits, la Comunitat és una de les regions del món més immunitzades, 20 punts per damunt d'Àustria i 15 punts més que Alemanya, i va assegurar que eixe és «l'orgull valencià».

El president va defensar que la vacuna és molt efectiva enfront de l'hospitalització i la mortalitat, ja que, segons les dades de la Comunitat, una persona no vacunada té «vint vegades més risc d'entrar en UCI que una vacunada», però va recordar que «no talla la transmissió del virus».

Com va explicar el responsable del Consell, l'evolució dels contagis s'ha disparat a Europa, amb països en els quals s'assisteix de nou a confinaments, mesures restrictives i saturació hospitalària, un escenari que no és el de la Comunitat Valenciana, gràcies a la resposta «exemplar» donada per la ciutadania, respectant les restriccions i amb l'acceptació de la vacunació.

Així i tot, l'escenari actual permet constatar que la pandèmia «no ha finalitzat» i que «s'acosten unes dates que afavoreixen la transmissió del virus, la qual cosa obliga a «reaccionar», tenint en compte que «la vacuna és molt efectiva enfront de l'hospitalització i la mortalitat».

