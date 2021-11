Puig sol·licitarà el passaport Covid fins a després del Nadal

El Govern valencià demanarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat (TSJCV) l'autorització per a implantar el passaport Covid fins al final de les festes de Nadal i Any Nou. La mesura afectarà els locals d'hostaleria, restauració, oci i joc amb aforament superior a 50 persones; visites a residències i hospitals; i esdeveniments com a noces, batejos, comunions i festivals de música, tal com va detallar ahir el cap del Consell, Ximo Puig, després de presidir la comissió interdepartamental que va adoptar aquesta decisió.

La sol·licitud d'aquest certificat es produeix en un context d'augment de la incidència en els últims dies que, encara que a un ritme més lent, també s'està traduint en més hospitalitzacions.

QUÈ ÉS?

TRES TIPUS DE PROVES. El passaport Covid consisteix a acreditar que es té la pauta completa de vacunació contra la Covid; una PCR negativa de les últimes 72 hores o un test d'antígens negatiu de les últimes 48 hores; o s'ha superat la malaltia en els últims sis mesos.

ON S'EXIGIRÀ?

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ. El passaport Covid es demanarà en els locals amb aforament superior a 50 persones. Encara que s'havia pensat aplicar-ho en tota l'hostaleria, Puig ha indicat que el compliment estricte d'aquesta mesura és difícil en els locals on només hi ha un treballador. No obstant això, ha demanat a eixos locals xicotets més exigència i responsabilitat amb els usuaris perquè es complisca l'ús de la mascareta en tot moment excepte en consumir.

LOCALS D'OCI I ENTRETENIMENT. S'exigirà amb el mateix aforament que en el cas de l'hostaleria, és a dir, a partir de 50 persones

CASINOS I BINGOS. Caldrà mostrar també el passaport Covid per a accedir als locals destinats a activitats recreatives i d'atzar –com a casinos i bingos– amb servei de restauració, amb el mateix aforament (a partir de 50 persones).

HOSPITALS I RESIDÈNCIES. També es demanarà l'aval judicial per a exigir el passaport Covid a les persones que visiten a pacients ingressats en hospitals i en residències públiques i privades.

ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS. En aquest apartat s'inclouen actes com a noces, batejos i comunions, i festivals de música tant en espais tancats com a l'aire lliure, amb aforament superior a 50 persones i on no siga factible utilitzar la mascareta en tot moment.

QUAN S'APLICARÀ?

ABANS DEL PONT I FINS A PRINCIPIS DE 2022. Si el TSJCV ho autoritza, com així espera la Generalitat en entendre que és una mesura «proporcional, necessària i d'urgència», la idea és que entre en vigor a la fi de la setmana que ve, entorn del 3 de desembre, i estiga vigent durant 30 dies, període durant el qual no està previst adoptar restriccions, llevat que la situació obligue a revisar les mesures vigents.

QUÈ BUSCA?

ESPAIS SEGURS. El Govern valencià pretén crear «espais segurs», principalment en interiors, garantint que els qui accedisquen als mateixos estiguen vacunats o hagen passat la malaltia. L'efecte indirecte buscat és que es vacune el 8% de la població diana que encara no ho ha fet.

MESURA ECONÒMICA. Aquest document permet, a més, que el sector de l'hostaleria i l'oci puga continuar amb la seua activitat després de quasi un any i mig de restriccions de major o menor intensitat.

VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT. El Govern valencià sol·licitarà la col·laboració dels cossos i forces de seguretat i per a això hui mateix es convocarà la junta de seguretat. L'incompliment de la mesura estarà subjecte al règim sancionador específic de les mesures contra el coronavirus. Segons va avançar ahir Puig, hui s'aprovarà el decret llei corresponent per a concretar les sancions. No obstant això, va tornar a apel·lar a la responsabilitat individual per a augmentar l'efectivitat d'aquesta mesura.

Suport del sector hostaler

L'anunci arriba després de les reunions que ha mantingut Sanitat amb representants dels sectors afectats. Les principals associacions empresarials van mostrar el seu suport al passaport Covid, en lloc d'adoptar restriccions com a limitacions d'aforaments i horaris.

Activaran una ‘app’ per a demanar el certificat

Els qui vulguen accedir als locals o activitats hauran d'acreditar en paper o en el mòbil (la Conselleria de Sanitat posarà en marxa en breu una aplicació gratuïta) que disposen del passaport, mentre que a l'entrada dels establiments hi haurà un cartell que alertarà de la necessitat del certificat. Les dades no es conservaran ni es crearan fitxers amb ells per a protegir la privacitat de les persones, segons va explicar en la seua compareixença d'ahir el president Ximo Puig.