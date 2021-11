Ya se conocen todos los secretos de 'Secret Story': esta es la lista completa concursante a concursante

La premisa inicial del concurso Secret Story, de Telecinco, era que cada concursante debía mantener a buen recaudo un secreto sobre su vida. Ya muy avanzado el reality y con solo ocho concursantes dentro, se conocen todos los secretos.

Ahora, con muchas de las esferas de los secretos en poder de los concursantes que quedan, solo falta saber cuál de ellas contiene los 50.000 euros del premio, algo que beneficia a Julen, que tiene 11 de las 16 posibles.

Esta es la lista completa, concursante a concursante, de esos detalles ocultos que han acabado por salir a la luz, siendo el de Luis Rollán el último en saberse.

Luis Rollán. "Soy amante de un presentador".

"Hace dos años y medio terminé mi relación y a los meses conocí a un chico en Barcelona que yo no sabía quién era ni él quien era yo porque no es España. Tuvimos un rollo, él no tenía ninguna relación, después mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver y en agosto es la última vez que nos hemos visto", explicaba en la última gala el colaborador de Telecinco, que añadía como pista que esa persona "trabajaba entre México y Estados Unidos".

Chimo Bayo: "Hice un milagro".

El DJ aseguró que curó a una persona de una enfermedad terminal. Se trataba de un fan enfermo de cáncer que pidió como última voluntad conocer al artista, que accedió a verle. Tras su visita, el joven se recuperó sin que nadie supiera por qué. "En el año 93 recibí una llamada de mi mánager para visitar a un chaval muy joven al que le daban un mes de vida", contaba el DJ. "Hablamos durante media hora y le regalé unas camisetas" y "al poco tiempo me llamaron sus padres y me dijeron que se había salvado".

Julen. "Tengo una anomalía física a la que llamo 'The warrior dolphin'".

Julen, cuyo secreto fue descubierto por los Gemeliers, explicó que hace años tuvo que ser operado de fimosis y que la cicatriz le dejó "una pequeña aleta". Su novia de entonces comentó que parecía un delfín y de ahí el apodo de The warrior dolphin, El delfín guerrero, en inglés.

Edmundo Arrocet. "Soy hermano/a de mi padre".

Un error administrativo es el origen del secreto del humorista. "Nací en Buenos Aires y cuando me inscribieron en el registro civil en el papel de nacimiento se equivocan y pusieron el nombre y apellido de mi padre", contaba el propio Edmundo.

Miguel Frigenti. "Me han dado la extremaunción".

El colaborador de Telecinco, que es uno de los repescados de la edición, contó al ser expulsado la primera vez que cuando nació estuvo "dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a pasar de esa noche". "Vino el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y al tercer día los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento, se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, o sea que soy un superviviente", contaba el colaborador.

Sofía Cristo. "He tenido una aventura con una mujer casada".

"Hace unos años tuve un flechazo con una persona que tiene su pareja, tiene un niño, nos pillamos", contaba la hija de Bárbara Rey. Al poco, su relación se rompió porque "su marido se enteró del comienzo del romance". "Hace no mucho tiempo nos volvemos a reencontrar", contaba la DJ.

Adara Molinero. "Hice el amor en un tanatorio".

La concursante confesó tras su primera expulsión que ese era su secreto, sobre el que no dio muchas más explicaciones. Eso sí, se sabe que no fue con Gianmarco Onestini, que fue su pareja, pero negó ser el coprotagonista de tan extraño secreto.

Cristina Porta. "Quería ser monja y me han propuesto ser 'scort".

La periodista estudió en un colegio de monjas, por lo que cuando era niña se llegó a plantear profesar porque "creía mucho en Dios y hablaba con él", aunque finalmente lo descartó. Lucía Pariente descubrió el secreto de Porta y a raíz de eso la concursante explicó que por Instagram le han propuesto en muchas ocasiones ser 'scort' o chica de compañía y "ese tipo de servicios".

Sandra Pica. "En la infancia me llamaban 'bola de sebo con patatas".

"Puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según que cosas porque es algo que pasó durante 7 años de mi vida", contó la exconcursante, que sufrió bulimia y advirtió del "daño que la gente llega a hacer por la boca", al insultar u opinar sobre el físico de los demás.

Gemeliers. "Heredaremos un marquesado".

Los cantantes vieron su secreto desvelado por Luca Onestini, que acertó que eso era lo que ocultaban. Al parecer, los antepasados franceses del dueto artístico tenían un marquesado en Cádiz y la familia de los dos jóvenes está en el proceso burocrático para que ese marquesado regrese a la familia.

Fiama. "Robo la ropa interior de mis amantes".

"Soy fetichista, robo la ropa interior de mis amantes", confesó la joven, que luego matizó que "fue una época, un añito que tuve, cuando tenía 18 añitos, tuve un verano movidito, me apetecía coleccionar los calzoncillos de las personas con las que estaba". La joven aún conserva aquellos trofeos, de los que tendrá "diez o doce".

Emmy Russ. "Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó".

La alemana contó que cuando era niña pasó una época muy difícil. "Tengo pánico a estar encerrada. Tengo trauma con lo de fregar… Es lo primero que nos hacían hacer al despertar en el centro de menores", explicaba la joven tras ser expulsada del concurso.

Lucía Pariente. "Mi familia no sabe que los estafé".

La madre de Alba Carrillo contó que cuando tenía 15 años su hermana la mandó a comprar pinceles "y un señor me dijo: '¿Usted pinta? Pues tome esta tarjeta que le voy a dar trabajo". Y a partir de ahí Lucía cobró por hacer portadas de discos que en realidad hacía su hermana, que era la artista. "Nada más puse el nombre, no sé dibujar", contaba.

Canales Rivera. "Perdí la virginidad con una persona trans".

Tras ser expulsado el torero contó su historia. "Tenía 14 años y un amigo y yo nos fuimos a la playa y aquella chica nos dio mucho juego y conseguimos una cita para el día siguiente". El diestro aseguraba que aquella experiencia que no le creó "ningún trauma en absoluto" y que quiere darle toda "la naturalidad que se merece".

Luca Onestini. "Me hice famoso el día que nací".

El italiano, hermano de Luca Onestini, estuvo en las portadas el día en que su madre le dio a luz, pues fue el primer niño en nacer en Italia en el año 1993. "La primera foto que me hicieron salió en el periódico, con mi madre Carla", contaba.

Cynthia Martínez. "Tuve una relación con un jugador del Real Madrid".

La joven reveló su secreto al contar que hace unos diez años, cuando tenía 25, vivió en Madrid y que fue entonces cuando mantuvo un romance "de unos meses" con un jugador del Real Madrid cuya inicial era "A".

Isabel Rábago. "Fui Kelly".

La periodista de Telecinco tuvo que revelar que trabajó como limpiadora en un hotel, un oficio conocido como "kelly". Fue Julen el que descubrió este secreto la noche en la que la concursante fue expulsada.