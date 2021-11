Problemas de Cercanías, Expo 2027, sistema público de bicicletas y ERE de Unicaja, centran pleno de Ayuntamiento

Así, el grupo municipal 'popular' lleva como moción urgente instar a Renfe a restituir los servicios eliminados en las líneas de cercanías de la provincia, de modo que las cuestiones de organización interna de esta empresa pública no afecten a los miles de usuarios que necesitan utilizar a diario este medio de transporte por el que debe realizar una "firme apuesta desde el Gobierno", según ha explicado la portavoz municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles.

De igual modo, el PP insta al Gobierno a retomar con "seriedad" y en el marco de los fondos europeos 'Next Generation', o bien cualquier otro programa marco de fondos europeos que se considere adecuado, el proyecto del tren litoral "para llevarlo a cabo con el propósito de mejorar claramente las conexiones de la capital y la Costa del Sol Occidental, tal y como se lleva años demandando".

Pérez de Siles ha criticado "el claro desmantelamiento" del servicio público del tren de Cercanías, recordando que ya llevaron la iniciativa, aunque fue retirada, pero "no solo no se ha atendido ese compromiso que nos trasladaban los compañeros socialistas en la capital, sino todo lo contrario. Se ha acordado con carácter indefinido la suspensión ya de 34 trenes".

Al respecto, ha dicho que los trenes de Cercanías lo "utilizan más de 31.000 pasajeros diarios". "Atiende no solo a las necesidades del sector turístico, también sobre todo, importantísimo, el servicio que presta a los trabajadores que lo precisan a diario".

No será la única iniciativa sobre este asunto, ya que el grupo municipal de Cs, según ha informado la portavoz, Noelia Losada, también lleva una moción ordinaria con la que critican los "recortes" del servicio de Cercanías por parte del Gobierno.

Entre los acuerdos de la moción del partido naranja están que el pleno "desapruebe" el "recorte en 34 servicios diarios del servicio de Cercanías Málaga y la gestión que el Gobierno central viene realizando en los últimos meses en este núcleo".

Además, proponen que el Pleno urja al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a dar respuesta a "la falta de personal y a recuperar de inmediato los servicios perdidos". Losada ha criticado que la perspectiva del problema es "sine die, no sabemos hasta cuándo; lo que sí sabemos es el trato injusto para esta provincia", lamentando que los usuarios "no merecen este deprecio".

EXPO 2027

La moción urgente del PSOE, según ha explicado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, es sobre la Expo 2027. En concreto, proponen acordar apoyar que Málaga compita para ser sede de la Exposición Internacional del año 2027 y ofrece a todas las administraciones su "leal colaboración" para realizar un proyecto "conjunto y colectivo".

También proponen acordar una comisión organizadora, donde participen todos los actores sociales y políticos de la ciudad, para llevar a cabo una propuesta más enriquecedora de la Expo 2027 "que la actual". También se propone que el pleno se comprometa a abrir este debate a nivel provincial "en busca de sinergias, para que este sea un proyecto que ayude a crear un modelo más sostenible para la ciudad y la provincia en su conjunto".

Pérez ha incidido en que este proyecto es "bueno para la ciudad", aludiendo a que se busca la unanimidad del pleno para que sea un proyecto "que no es del equipo de gobierno, es de toda la Corporación". No obstante, ha señalado que, frente a la actual iniciativa, "hace falta que se gane en identidad", pidiendo "no cometer el error de 2016". "Un proyecto de tanta envergadura tiene que ser un proyecto de ciudad".

Por otro lado, ha dicho que "se nos pidió ayuda y colaboración con el Gobierno de España y ha sido leal y permanente para facilitar que el proyecto salga adelante". "Vamos a apoyar los proyectos que sean buenos para Málaga".

Al respecto, y cuestionado por si ha hablado con el Gobierno sobre este asunto, Pérez ha afirmado que "estamos trabajando, hemos tenido varias reuniones". "Nuestra colaboración está siendo leal. No vamos a ir al regate corto de oposición, nosotros vamos a ir a mirar con luces largas para que el proyecto que sea bueno para Málaga seamos parte del mismo".

BICICLETAS

Por su parte, la confluencia de IU y Podemos llevan como moción urgente para la creación de un sistema público de préstamo de bicicletas gestionado por la EMT, según ha detallado la portavoz, Paqui Macías, que ha explicado que proponen que este servicio cuente con un número "adecuado" de vehículos, un mínimo de 750 bicicletas y que, al menos, el 20% del total sean de pedalada asistida por impulso eléctrico.

También instan al equipo de gobierno a que impulse con carácter prioritario y de forma consensuada con los colectivos que promueven la movilidad ciclista, la construcción de una red de carriles bicis segregados y seguros.

La viceportavoz, Remedios Ramos, por su parte, ha criticado que el equipo de gobierno "no es amigo de la bici, Málaga no es amiga de la bici, no se apuesta por el transporte sostenible". Es más, ha advertido de que la ciudad es "insegura" para circular en bicicleta, insistiendo al equipo de gobierno que apueste "de verdad" por la movilidad sostenible.

CULTURA

Por otro lado, Cs, según ha explicado Losada, propone en su moción urgente pedir al Ministerio de Cultura y al Museo Arqueológico Nacional la cesión, al menos, temporal de Lex Flavia Malacitana para que pueda ser expuesta en el Museo de la Aduana también del 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga' de Antonio Gisbert. Losada ha insistido en que son contrarios a desmembrar o descentralizar museos pero "son casos que el Ministerio podría entrar a valorar".

"Es una moción que es constructiva, que huye de localismos, es una iniciativa con la que todos estamos dispuestos a soñar con que, al menos, temporalmente, estas dos piezas tan significativas para la historia de Málaga vengan aquí".

Cuestionada, en concreto, por las palabras del alcalde recordando que ya había hecho gestiones y que no se podía esta cesión temporal, Losada ha reiterado que, "respetando lo que le hayan dicho, cuando pido una cesión o hay que hacer un transporte es siempre y cuando las condiciones de las obras lo permitan". "Son los técnicos los que lo tienen que decir. Creo que en España contamos con unos estándares técnicos para transportar cualquier cosa altísimos. Si se pudiera, como concejala de Cultura tengo que aspirar a lo máximo". ERE UNICAJA

Por otro lado, el ERE Unicaja también se verá en el pleno. Así, en principio, todos los partidos en el Consistorio muestran el apoyo a los trabajadores, por lo que podría salir adelante una moción institucional.

No obstante, el PP sí que lleva una moción urgente relativa al proceso de fusión de Unicaja y Liberbank. Pérez de Siles ha explicado que si "finalmente es posible un acuerdo de literalidad la retiraremos como urgente, si no es posible el acuerdo, lo defenderemos como la urgente registrada" del PP.

En concreto, la moción urgente del PP muestra el apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores de Unicaja Banco, que podrían verse afectados por el ERE planteado con motivo de la fusión con Liberbank e insta a la empresa y sindicatos a alcanzar el mejor resultado posible para mantener el máximo empleo. También solicita a la nueva entidad creada que cumpla con el compromiso fundamental de mantener en la ciudad su futura sede central.