Agoney tomó el testigo de Nia y ganó la gala de Tu cara me suena de la semana pasada. El canario se puso en la piel de Limahl e interpretó el tema principal de La historia interminable, haciéndolo tan bien que consiguió no solo ser el mejor valorado de la noche, sino que el propio artista original alabara su actuación en Twitter. "Parezo yo y suena como yo, pero no recuerdo haber estado ahí", bromeó el cantante.

Este viernes 26 de noviembre, los concursantes de Tu cara me suena tendrán una nueva oportunidad de obtener críticas igual de buenas y, sobre todo, de poder donar el premio de la noche a una causa social que les importe, algo en lo que será detemrinante la opinión de los jueces, Lolita, Chenoa, Carlos Latre y Àngel Llàcer; y también de un público que, en ocasiones, puntúa de manera muy distinta al jurado.

Al final del último programa, los concursantes se enfrentaron al pulsador para conocer su nuevo reto, que en el caso de una de ellos estará acompañada por Pastora Soler. La representante de España en Eurovisión en 2012 cantará junto a María Peláe, pues le tocó la casilla original y copia.

Nia, por su parte, interpretará a las Pussycat Dolls. Rasel se pondrá en la piel del británico Tom Jones y Eva Soriano volverá a imitar a una de las artistas más escuchadas a nivel mundial: si la semana pasada cantó una canción de Camila Cabello, esta semana le toca Rosalía.

Los Morancos, en pareja como siempre, interpretarán a Frank Sinatra y a Bono de U2, mientras que Agoney actuará junto al elenco de Grease: el musical como Frankie Valli. Loles León se estrenará con los artistas masculinos al interpretar a Gary Low, y Lydia Bosch cantará una canción de Bebe, algo que, según comentó, le hacía especial ilusión.