Pablo Motos reprende a Cristina Pardo en el baile inicial de 'El hormiguero': "Para la música que está mirando el móvil"

Todos los días, Pablo Motos, Jorge Ventosa, Marron y otros miembros del equipo del programa de Antena 3 comienzan El hormiguero bailando el tema Stayin' Alive de los Bee Gees.

Pero este jueves, el presentador se vio obligado a interrumpir el baile al observar como Cristina Pardo, acompañada por Nuria Roca y Tamara Falcó, estaba escribiendo con el móvil en vez de prestar atención a lo que estaba haciendo el valenciano.

Cristina Pardo, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Ventosa fue el que le avisó: "Para la música, ya no es que no bailes, es que estás mirando el móvil", exclamó Motos, pero la colaboradora le contestó: "Te lo voy a explicar, si lo miro en mi programa, como no lo voy a hacer en el tuyo...".

"¿Ha habido alguna noticia de interés? ¿No te da vergüenza? Estabas cotilleando con los de La Sexta", quiso saber el presentador. Pardo, entre risas, le dijo que no, que realmente "le estaba escribiendo a mi madre".

Motos, sorprendido, dio comienzo al programa para recibir a los invitados del día, de Leo Harlem y María Barranco, que acudieron al espacio de Antena 3 para presentar su nueva película, El Refugio.

Mariano Rajoy vuelve al programa

El hormiguero también anunció a sus invitados de la semana que viene, pero la más destacada será la segunda visita de Mariano Rajoy al espacio de Atresmedia, plató que ya visitó en diciembre de 2019. En esta ocasión presentará su último libro, Política para adultos.

Mariano Rajoy, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

El lunes, será el turno de la cantante Aitana, que comentará con Motos su exitoso año 2021 con su exitosa gira 11 Razones y los numerosos galardones que ha logrado, entre los que destacan un premio Ondas y un MTV europeo.

El martes todavía no hay invitado confirmado, pero el miércoles acudirán José Coronado y Belén Rueda, que presentarán su nueva película, La familia perfecta, una comedia familiar que se estrena en cines el 3 de diciembre.