Una manifestación exige en València el fin de todas las violencias machistas: "Estamos muy hartas"

Bajo el lema 'Hartas de todas las violencias machistas' -el mensaje conjunto de las diferentes marchas por toda España-, la protesta ha partido sobre las 19.00 horas de la Porta de la Mar, iluminada en violeta para la ocasión. La han encabezado, en primer lugar, mujeres que han sufrido violencias machistas.

Tras ellas han marchado también mujeres con discapacidad y luego tres columnas de mujeres que han portado un cartel simbólico cada una, en recuerdo de las 68 asesinadas que se ha cobrado la violencia machista en España desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de este año. A la cola han marchado los bloques mixtos y se han sumado también representantes políticos.

Las feministas han desgranado, en sus carteles, todas las razones que las llevan a estar "muy hartas": se han mostrado "hartas de la bajada salarial", de "sentir miedo", de la "explotación reproductiva", del "sistema patriarcal", de "no ser escuchadas", de "la violencia institucional", de "los discursos hipócritas" y del "acoso por razón de sexo".

Entre banderas violetas y a la marcha de batucadas, han enseñado otros mensajes como 'No son clientes, son violadores'; 'Ni una menys, ens estàn matant'; 'No han mort, las han assasinat'; 'Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto'; 'Por un mundo sin violencia machista, nos queremos vivas y libres'.

Además, han coreado lemas como "el trabajo de interna, esclavitud moderna"; "no estamos solas, faltan las internas"; "no es abuso, es violación"; "con o sin ropa, mi cuerpo no se toca"; "Podem decidir no parir"; "Mujer, si no luchas nadie te escucha"; "For a masclistes de nostres barris" e "idees masclistes al abisme".

Por parte del Moviment Feminista de València, Amparo Madrigal ha explicado a Europa Press la necesidad de "ampliar la mirada" de la sociedad ante "montones de violencias contra las mujeres que no están claramente identificadas por algunas personas". "Nos quedamos muchas veces en los asesinatos, pero está la violencia sexual, la desigualdad laboral, el techo de cristal, la brecha salarial, toda una serie de violencias que afectan específicamente a las mujeres, a las madres a las que la justicia patriarcal no tiene a veces en cuenta en sus testimonios" y también "a los menores a los que se obliga a visitar a los maltratadores", ha expuesto.

Madrigal ha puesto el foco también en que "se proteja a las mujeres migrantes, que están abocadas por una ley injusta a los trabajos más precarios, a estar en un sistema de desregularización que les hace sufrir". "Queremos también el cierre de los CIEs porque la Ley de Extranjería afecta de manera especial a las mujeres y queremos protección para las mujeres que piden asilo", ha añadido.

En ese sentido, ha reivindicado la "modificación o ampliación de la Ley de Violencia de Género para que incluya todas las violencias" y que refleje "tal cual" los compromisos adquiridos en el Convenio de Estambul. Igualmente, ha subrayado que "las leyes sin recursos no sirven para nada" y ha pedido más dotación económica y humana para una aplicación efectiva de las leyes que ya existen.

Por todo ello, las feministas han marchado hasta la plaza del Ayuntamiento, donde ha culminado la manifestación. Sobre un escenario, se han leído los nombres de cada una de las mujeres asesinadas este año en España. Después, dos supervivientes de violencia machista han leído el manifiesto de la convocatoria.

MARCHA NOCTURNA FEMINISTA EN BENIMACLET

Además, la Asamblea Feminista de València ha programado una marcha nocturna por el barrio de Benimaclet. Bajo el lema 'Si un dia no torne, cremeu-ho tot', la organización sale a la calle en ámbito nocturno para denunciar "las múltiples violencias sistemáticas" que vulneran los derechos de las mujeres y les impiden vivir una existencia plena y con libertad.

La marcha parte a las 22.00 horas de las pistas deportivas situadas junto a la parada de tranvía de Vicent Saragossà, precedida por un taller de pancartas feministas a las 21.00 horas en el mismo lugar.

Esta convocatoria pondrá el foco en tres tipos de violencias: "la feminización de la pobreza y la gentrificación que las expulsa de su casa y les niega el derecho a una vivienda digna y segura donde poder liberarse de sus maltratadores; la normalización del acoso y las agresiones a las mujeres cuando estas ocupan el espacio público en cualquier contexto, y la violencia institucional que se ejerce sobre las mujeres migrantes y racializadas a través de instrumentos como la ley de extranjería".