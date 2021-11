Madrid, Barcelona, Sevilla... Ciudades de casi toda España se han lanzado a las calles este jueves 25 de noviembre para celebrar el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Con más ganas que nunca, después de que la pandemia silenciara las protestas el año pasado, miles de personas han elevado su grito al cielo para pedir justicia por las 1118 mujeres asesinadas desde 2003- cuando comenzó la serie histórica.

Madrid: reproches contra Irene Montero

Más de un centenar de personas se han manifestado en la capital española. Las concentraciones se ha diseminado entre los distintos barrios madrileños, pero bajo un mismo mensaje: "basta ya contra la violencia machista"

En el centro de Madrid, la marcha ha trascurrido desde la Plaza Cibeles hasta la Puerta del Sol. A la cabeza de la marcha, una decena de feministas sostenía la pancarta del Foro de Madrid contra la Violencia contra las Mujeres que exigía 'Soluciones ya'.

Las asistentes han coreado lemas habituales en las manifestaciones feministas : "Esta es la lucha de las mujeres"; "No estamos todas faltan las asesinadas"; "Ni una menos, vivas nos queremos" o "no es un caso aislado, se llama patriarcado".

Sin embargo, en esta ocasión también se han escuchado lemas en contra de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su gestión. Así, se ha gritado: "El convenio de Estambul, guardado en un baúl"; "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad"; "Nuestra ministra no es feminista" o "ser mujer no es un sentimiento" en relación a la Ley Trans que ha impulsado Montero y que permite la autodeterminación de género de este colectivo.

En esa línea, el manifiesto leído durante la marcha, han advertido estar "hartas de no ser nombradas", de "no ser vistas", de "no ser escuchadas", de "no ser respetadas", del "borrados de las mujeres" y de que "se niegue" su sexo.

"Estamos aquí para denunciar todas y cada una de las violencias que sufrimos las mujeres por parte de hombres: asesinatos, malos tratos, amenazas, violencia vicaria, violencia reproductiva, violencia sexual, violencia económica, violencia institucional", ha explicado el Movimiento Feminista de Madrid.

Barcelona: la protesta más multitudinaria

En la ciudad condal, más de un de un millar de personas ha recorrido las calles del centro de Barcelona por el 25-N.

La manifestación, convocada por Novembre Feminista, se ha iniciado a las 18.30 horas en la calle Passeig de Gràcia con Provença, donde las asistentas han empezado a caminar cortando el tráfico a su paso.

Las manifestante, que llevaban pancartas con lemas como 'Stop Violencias Machistas' y 'Ni una menos', se han detenido delante de La Pedrera, donde ha actuado una compañía de teatro y se ha organizado una batucada feminista.

Sevilla: solidaridad con las mujeres afganas, mexicanas, latinas...

Ni si quiera la lluvia ha impedido que unas mil personas asistan a la manifestación convocada por las asociaciones feministas bajo el lema 'Frente a la violencia machista, lucha feminista'. La marcha se ha iniciado en la Plaza Nueva para finalizar en la Alameda de Hércules, donde se ha leído el manifiesto.

El feminismo sevillano ha señalado conjuntamente que se moviliza para "denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres, en todas y cada una de las formas en las que tan cruelmente se muestra".

"Exigimos una sociedad libre de justicia patriarcal"

"Exigimos una sociedad libre de justicia patriarcal", han apuntado, para añadir que se solidarizan con las mujeres afganas, "frente a la desidia de la comunidad internacional". También han denunciado "los feminicidios que invaden México, Honduras, el Salvador, etcétera, con la complicidad de sus estados y dicen "avergonzarse" de una Comunidad Europea que "se sitúa al margen de las necesidades y situaciones de extrema violencia que sufren las mujeres y niñas migrantes violadas y agredidas en su recorrido por encontrar un mundo mejor".

No obstante, no solo en Sevilla han salido los andaluces a la calle. Miles de personas convocadas por el movimiento feminista han participado en las concentraciones y manifestaciones convocadas un año más en todas las provincias.

Logroño: la violencia tiene género y nombre de mujer

Ciudadanos logroñeses han secundado este jueves por la tarde la concentración convocada por la Plataforma 8 de Marzo para gritar "no" a la "violencia machista" y recordar que "no es cierto que la violencia no tiene género, lo tiene y tiene nombre de mujer".

Así se ha expresado la portavoz de la Plataforma, Ana Victoria del Vigo, durante la concentración que se ha celebrado en el Espolón logroñés con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde ha recordado que estas mujeres "no son cifras", sino que "tienen nombre y han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas". "Ya no pueden ser y estar, pero para todas nosotras perdurarán", ha afirmado.

En la concentración han participado, además, la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu; la delegada del Gobierno regional, María Marrodán, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, entre otras autoridades regionales.

Castilla y León pide un "punto y aparte"

Miles de personas han reclamado en Castilla y León poner un "punto y aparte" a la violencia contra las mujeres, han incidido en que se convierta en cuestión de Estado y han llamado a la movilización del hombre "que no es machista" a "levantarse" porque" también son parte de la solución".

Con proclamas como 'La lucha será feminista o no será', 'No más violencia contra las mujeres' o 'No han muerto, las han asesinado', las manifestaciones han partido de las principales capitales de la comunidad para conmemorar el 25 de noviembre.

Los manifestantes han desafiado a un tiempo desapacible para rendir homenaje a las 1.118 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y para reclamar el fin de esta lacra social.

Murcia: 'La violencia machista existe y nos mata'

Más de 200 de personas han participado en la manifestación convocada en Murcia por la Asamblea Feminista bajo el lema 'La violencia machista existe y nos mata', en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Al grito de 'Si nos tocan a una, nos tocan a todas', 'Ni una agresión sin respuesta' o 'Que viva la lucha de las mujeres', han recorrido las calles de la ciudad y han leído un manifiesto en el que han denunciado los efectos de una lacra social que ya ha sesgado la vida de 37 mujeres desde enero en España.

"Estamos aquí por las que ya no pueden estar", ha señalado María José Partera, miembro de la Asamblea Feminista. Desde el colectivo, afirman que es "la expresión más dramática de la desigualdad entre hombres y mujeres".