La batalla entre Ana Guerra y su vecino continúa recrudeciéndose cada día que pasa. Todo comenzó cuando se conoció a Yalal, el vecino de la exconcursante de OT, que se quejaba amargamente por los continuos ensayos de la cantante cada día de la semana y hasta altas horas de la madrugada. La artista se disculpó, pero puntualizó que solo había sido una vez: "La comunidad no se queja, se queja uno nada más. Es verdad que se me fue la olla y toqué hasta las tres. Pasó una vez".

El problema es que, según Yalal, ha seguido pasando y, durante los Premios Dial, Ana volvió a pronunciarse, pero con unas palabras más duras hacia su vecino: "Creo que la tele es muy golosa. Yo lo hubiera hecho de otra manera, creo que se podría haber gestionado de otra manera". Y son precisamente esas palabras las que han dolido a Yalal.

"Ana está haciendo daño a mi honor", ha comentado, ofendido, al reportero de Sálvame. "Yo estoy luchando por mi derecho al descanso, mi derecho a la siesta, mi derecho a no escucharla cuando no quiero". El joven, que ha destacado que Ana Guerra es su artista favorita, sigue insistiendo en que tiene pruebas de lo molesto que es ser vecino de la cantante, y que está muy dolido por las palabras de Ana.

Al final ha querido lanzar un mensaje a Ana Guerra, insistiendo en que no va a dejar de luchar por su derecho al descanso. "La tele para mí no es golosa. Yo no he cobrado ni un duro por esto, no estoy ganando dinero". Mientras sigue la polémica, otros artistas se han pronunciado sobre ella, como Sergio Dalma, que apoyó públicamente a la cantante.