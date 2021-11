La DOCa Rioja "satisfecha" con la retirada del PNV de la propuesta que "hubiese fragmentado" la Denominación

Han dicho, a través de un comunicado, estar satisfechos de que "se haya abortado esta iniciativa política que hubiese fragmentado la Denominación de Origen Calificada Rioja".

Asimismo, han destacado que "todos los esfuerzos y gestiones que viene realizando el Consejo Regulador desde julio de 2020 han logrado que el futuro de la Denominación no se vea condicionado por injerencias políticas y no se debata en foros que no corresponde".

El debate que según las últimas informaciones vertidas por los medios pretende impulsarse en el seno del Consejo en relación con este asunto "tiene un final anunciado; el planteamiento ya fue valorado por el Pleno en julio de 2020 y el posicionamiento adoptado fue contundentemente contrario". La Denominación de Origen Calificada Rioja "es una y única, con especificidades ya garantizadas dentro de su paraguas. Su fuerza y reconocimiento deriva de esa unicidad", han señalado.

La Denominación de Origen Calificada Rioja "representa un modelo de éxito indiscutible y los ataques gratuitos como el que se acaba de abortar menoscaban su imagen, por lo que el sector no va a tolerarlos". "Es patente la confusión que se genera en el mercado y que ésta tiene un efecto muy dañino", ha añadido.

Finalmente, el Consejo Regulador "deja patente que hará uso de todos los recursos y medios a su alcance para atajar cualquier intento futuro de dividir la Denominación".