El 60% de los agricultores a título principal en Navarra son mayores de 50 años

Según la organización agraria, un grupo de 20 jóvenes de UAGN, acompañados de Estenaga, vocal de la Junta Permanente de UAGN, asistieron la cuarta edición de este Congreso, que "nace para dar visibilidad al sector, ponerlo en valor y servir como punto de encuentro entre el sector agrario y el urbano".

Durante la sesión, Estenaga, de 37 años, destacó "que las cosas no son fáciles para los jóvenes que quieren trabajar en el mundo rural" y que encuentran "muchas dificultades" para instalarse en el sector agrario. "Los precios que nos pagan por nuestros productos para nada animan a seguir trabajando. He tenido muchas dificultades para acceder al campo, grandes inversiones, difícil acceso a tierra..., pero me siento un privilegiado, porque trabajo en lo que me gusta", reflejaba Estenaga, que añadía que "si no provienes de familia agraria es imposible dedicarte al campo".

Por ello, consideraba que "desde el Gobierno deberían de dar más facilidades" para los jóvenes que quieran quedarse a trabajar en el campo. "Es imposible ser sostenibles medioambientalmente y socialmente si no tenemos sostenibilidad económica", trasladaba, tras remarcar que las normativas vigentes "no son fáciles de cumplir".

"Es fundamental que se reconozca el valor de las personas que trabajamos en el campo, se nos ha declarado esenciales, pero no solo esenciales, somos vitales y tenemos la responsabilidad social no solo de alimentar a la ciudadanía sino de mantener el medio ambiente y de fijar la población en los pueblos. Si se nos diera el valor que realmente merecemos desde la Administración, seguro que más jóvenes se dedicarían a trabajar en el campo", afirmó.