Unidas Podemos celebra la reactivación del BIC del Valle del Darro

De lo contrario, Cambril ha avisado de que "tendrán a los granadinos enfrente". En una nota de prensa, el portavoz municipal de UP ha felicitado a la Universidad de Granada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Academia de Bellas Artes por "su rápida actuación en la petición formal a la Junta para que impulsara" la protección de "este tesoro natural de Granada", que, como recoge la Ley de Patrimonio de Andalucía, otorga la posibilidad al Gobierno andaluz de abrir el expediente BIC "de inmediato y no dejar el Valle desamparado".

Por otro lado, ha añadido que UP espera que el delegado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en Granada, Antonio Granados, "cumpla" y el trámite de protección del Valle "sea inmediato y no den marcha atrás", pues de lo contrario, "tendrá enfrente a esta coalición, colectivos y sociedad civil, que no pararán hasta que Valparaíso esté debidamente custodiado y defendido de la especulación urbanística".