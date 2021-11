El PSOE asegura que "las responsabilidades políticas" del caso Infraestructuras están "en el alcalde y el edil"

En una rueda de prensa, el edil ha manifestado que "ha pasado un día más, siguen pasando las horas y el alcalde sigue sin tomar una decisión respecto al escándalo de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público detectados en el área".

Al respecto, ha remarcado que "las consecuencias políticas del fraccionamiento en los contratos menores de alumbrado público no se pueden solventar apartando simplemente a la coordinadora general de algunas de sus funciones".

"El responsable político de esta área municipal, como delegado del alcalde, es David Dorado, la persona que la eligió, la nombró y ha respaldado su labor al frente de esta delegación", ha subrayado Rojas, quien ha asegurado que "es él el que debe asumir la responsabilidad política en este escándalo de presunta corrupción en Capitulares".

Para el PSOE, "el delegado de Infraestructuras tiene que tener un conocimiento exhaustivo del funcionamiento y desarrollo de todos los contratos menores". "Él mismo lo ha defendido en algunas ocasiones en los medios de comunicación", ha agregado el concejal, quien ha citado que "lo hizo, por ejemplo en el caso de la polémica luminaria de la avenida de Libia".

Por lo tanto, ha señañado que no hay "por qué dudar de que él conociera perfectamente cuáles eran esos contratos menores y que la coordinadora los firmaba por orden de su superior, que era él, David Dorado", de manera que "Dorado no puede quedar enmohecido porque Bellido no toma decisiones o las desvía a una coordinadora general que, evidentemente, acepta y asume las indicaciones de un superior", ha subrayado el edil.

Además, ha insistido en que no se van a conformar "con apartar a una coordinadora general o con el simple cese de Dorado", sino que "el alcalde no puede continuar ni un día más avalando a los concejales de Cs, porque representa a una ciudad muy importante en la que nos hemos encontrado por primera vez un escándalo de esta magnitud", ha manifestado Rojas.

En este sentido, ha dicho que les "duele mucho que se manche de esta forma la imagen de Córdoba" y les "preocupa mucho también las consecuencias que esto puede tener en el desarrollo económico que apenas está despegando tras la crisis provocada por la pandemia".

"UNA NEFASTA GESTIÓN BAJO SOSPECHA"

Por eso, el concejal del PSOE cree que "la mejor decisión que puede tomar Bellido es romper definitivamente el acuerdo de gobierno que le mantiene unido a un grupo político en el que ninguno de sus concejales se libra de los escándalos, la mala gestión y la falta de transparencia".

El socialista ha puesto como ejemplo "la bolsa de empleo suspendida de la empresa municipal de Cementerios (Cecosam), el caso Timoteo, el caso Torrejimeno y una gestión turística deficiente y reconocida por el propio sector, porque forma parte de uno de los ejes económicos más importantes de la ciudad".

Así, desde el PSOE esperan "decisiones que retornen a esta ciudad a recuperar una imagen seria y que el alcalde se aleje de hundir a Córdoba con decisiones chapuceras o remendadas y de poca calidad política".

Igualmente, ha asegurado que "el alcalde sabe, porque se lo han demostrado, que puede contar con el Grupo Socialista para los asuntos de interés para la ciudad, para acordar proyectos generadores de riqueza social, económica y cultural", pero también ha advertido de que "mientras continúe con un equipo de gobierno donde haya miembros que estén bajo sospecha no va a encontrar nunca nuestro apoyo". Por todo, Rojas ha exigido al alcalde que "actúe ya y rompa de inmediato el acuerdo de gobierno con Cs".