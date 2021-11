La UCAV participa en el VII International Conference Science & Business-common challenges

Los profesores de la UCAV Sergio Náñez Alonso y Javier Jorge Vázquez han participado mediante la conferencia titulada 'How to cooperate University-enterprises in pandemic times to promote entrepreneurship', ha informado la UCAV.

En ella, han mostrado cómo es posible realizar actividades relacionadas con el emprendimiento durante la pandemia, así como formar a emprendedores futuros.

También han explicado cómo el proyecto europeo que el grupo de investigación DEKIS de la UCAV está desarrollando, puede servir para estos fines, analizando algunos casos concretos, "gracias a la metodología de ayuda y acompañamiento a los futuros emprendedores".

En la conferencia internacional han participado más de 300 personas durante los dos días en los que se ha prolongado, procedentes de instituciones universitarias de todos los continentes, especialmente del europeo y americano.