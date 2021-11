Treballadors de Plastic Omnium Almussafes convoquen protestes davant l'"obstinació" de l'empresa "de retallar salaris"

Les negociacions continuen obertes i, segons ha explicat CCOO en un comunicat, "la direcció de l'empresa no garanteix els llocs de treball, l'estabilitat de l'ocupació, l'arribada de nous projectes ni les condicions salarials que existeixen en l'actualitat".

D'altra banda, considera que "les causes que argumenta la companyia per a escometre aquestes retallades no estan justificades" i que es tracta de retallades totalment desproporcionades i lesives per a la plantilla, sense oferir res a canvi".

Per açò, la representació dels treballadors i de les treballadores ha engegat una sèrie d'accions i han convocat una concentració en la porta de l'empresa, situada en el Polígon Industrial Juan Carlos I, amb el lema 'No a los recortes salariales' per al pròxim dia 30, a l'entrada i eixida dels torns (13.15 a 14.50 hores).

"Mentre l'empresa continue disposada a realitzar retallades salarials i no faça marxa enrere en les seues pretensions, les protestes previstes seguiran duent-se a terme", ha explicat CCOO, que afirma que el "clima d'inestabilitat que actualment es viu en el Polígon Industrial Juan Carlos I, agreujat per la crisi que pateix el sector de l'automòbil, amb diferents retallades salarials i de drets laborals plantejats en diferents empreses".