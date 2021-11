Michu revela cuál es su verdadera relación con José Fernando tras su ruptura y en medio de la tensión familiar

Cuando Michu anunció a comienzos de este mes sus planes de boda con José Fernando, nadie esperaba que pocos días después se confirmara su ruptura. La joven vive una montaña rusa de emociones, algo que se ha ido agravando con el tiempo por su relación con José Ortega Cano, Ana María Aldón y Gloria Camila.

En su último encuentro con la prensa, Michu ha explicado que su relación con el padre de su hija es "cordial" y que, de hecho, no piensa cortar el contacto con el joven, que permanece ingresado en un centro psiquiátrico y sin fecha de salida.

"Yo no voy a dejar de tener relación con el padre de mi hija. Siempre, estemos o no estemos", ha apuntado a los reporteros de Gtres, aclarando que no quiere ahondar en el tema para evitar "polémicas" y desencuentros, pues sus declaraciones podrían afectar a "las personas que hay alrededor".

En cuanto a la entrevista en la que anunció sus planes de compromiso, Michu ha recalcado que sabe "cómo fueron las cosas" realmente y que José Fernando estaba "encantado" con el resultado, ya que le pareció preciosa. Eso sí, afirma desconocer por qué los familiares del joven no están a favor del enlace.

Michu dice que José Fernando está "bien" aunque su relación, ahora de cordialidad, se ha tambaleado a causa del revuelo que les persigue desde hace días. Ya no son pareja, pero mantienen el contacto. Y, aunque están "peor" entre ellos, se esfuerzan en hacer las cosas adecuadamente por el bien de su hija.