Un total de 10 documentals i 11 obres de ficció en l'oferta audiovisual per al Circuit Cultural Valencià

En aquesta trobada es reuneixen els programadors del Circuit Cultural Valencià amb la finalitat de conéixer la llista de pel·lícules que ofereixen les productores de l'audiovisual valencià.

Aquesta és la cinquena edició d'aquestes jornades de presentació dels llargmetratges valencians més recents dirigida a programadors del Circuit Cultural Valencià. En aquesta sessió, els programadors tenen l'oportunitat de conéixer l'oferta de pel·lícules de l'any que són presentades en la Filmoteca de València pels representants de les empreses productores.

El director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, ha assenyalat que "la novetat principal pel que fa a convocatòries anteriors és que enguany els programadors del Circuit podran accedir de forma telemàtica a la plataforma amb les pel·lícules candidates als Premis Berlanga de l'Audiovisual Valencià, per a veure des de la seua casa o des del seu lloc de treball una part molt important de la producció audiovisual valenciana de l'any".

Els llargmetratges que s'inclouen en aquesta oferta són pel·lícules documentals i de ficció que han obtingut ajudes a la producció audiovisual convocades per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport o que han sigut presentades els Premis Berlanga de l'Audiovisual Valencià en 2021. En total, són 21 títols entre les dos categories: 10 documentals i 11 llargmetratges de ficció.

Entre les pel·lícules seleccionades figuren els documentals: 'Arcadeología' de Mario-Paul Martínez; 'Carceller. L'home que va morir dues vegades' de Ricardo Macián; 'Descubriendo a José Padilla' de Marta Figueras y Susana Guardiola; 'Here comes the sun, pequeñas reflexiones sobre turismo de sol y playa' d'Óscar Bernàcer; y 'La primera toga' dAlmudena Verdés y José María Villagrasa.

També figuren 'Manuel Vicent a cel obert' de José Ángel Montiel; 'Montesinos. Les altres cares del mite' de Laura Grande; 'Posidonia' de Adán Aliaga; 'Sediments' de Adrián Silvestre, y 'Un blues para Teherán' de Javier Tolentino.

En l'apartat de llargmetratges de ficció es presenten onze produccions: 'El club del paro' de David Marqués; 'El cover' de Secun de la Rosa; 'El lodo' de Iñaki Sánchez Arrieta; 'El sustituto' de Óscar Aibar; 'Espíritu sagrado' de Chema García Ibarra; 'Frederica Montseny, la dona que parla' de Laura Mañá; 'Las consecuencias' de Claudia Pinto Emperador; 'Lucas' de Álex Montoya; 'Visitante' de Alberto Evangelio; 'Josefina' de Javier Marco; y 'Ama' de Júlia de Paz Solvas.

Durant la jornada, els representants de cada pel·lícula disposen de cinc minuts, dels quals un màxim de dos són per a projectar el tráiler i el temps restant per a exposar els continguts que vullguen destacar. Als programadors se'ls facilita una llista amb una fitxa tècnica breu de cada pel·lícula i el contacte de la productora. A les productores se'ls facilita una llista amb els programadors assistents i el seu contacte.