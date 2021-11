Todo ha empezado con Paz Padilla afirmando que Chelo García-Cortés ha estado muy agresiva en la reunión de contenidos del programa. "Yo hago lo que me sale del petazeta" ha afirmado Paz Padilla. Aprovechando, Kiko Matamoros ha añadido que ha insultado a Marta López llamándola "gilipollas" y Chelo ha procedido a explicar la historia y ha dicho que todo ha sido a raíz de un regalo que le hizo Kiko Hernández.

El colaborador de Sálvame le regaló una blusa de seda el pasado mes de julio, y Chelo ha afirmado que no se la ha puesto aún porque "no he visto el momento". Kiko bromeó que Chelo siempre llevaba la misma ropa y, arrepentido, decidió ir a un centro comercial a comprarle una blusa de regalo. Durante la reunión de contenidos, Kiko le ha preguntado que por qué no se la había puesto aún y es cuando Chelo ha respondido diciendo que "no ha tenido el momento para ponérsela".

Chelo ha destacado que Kiko es el único del programa que le ha hecho un regalo en todo su paso por Sálvame. Paz Padilla y el resto de colaboradores le ha echado en cara que por qué no se la había puesto después de tanto tiempo y, sorprendentemente, Kiko Matamoros ha salido en su defensa, afirmando que la camisa "es horrorosa".

La presentadora de Sálvame ha pedido ver la camisa y, pasando el móvil entre la gente del público y el resto de los colaboradores, todos han votado por unanimidad que era una camisa demasiado fea, dándole la razón a Kiko Matamoros. ¿Se atreverá algún día a traerla al programa?