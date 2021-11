La economía canaria crecerá un 5% en 2022, según Cámara de Comercio y Caixabank

En palabras del presidente cameral, Santiago Sesé, "si la pandemia se mantiene controlada, el crecimiento en 2022 mejorará y se situará por encima de las previsiones de crecimiento para el conjunto de España (5,9%), pudiendo alcanzar este una tasa de variación superior al 7%, a pesar de que muchas variables irán moderando y estabilizando sus tasas de crecimiento".

De esta manera, dijo, "la economía canaria alcanzaría su nivel prepandemia en la segunda mitad del año 2022".

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Juan Ramón Fuertes, coincide en las proyecciones de crecimiento de la Cámara pues el servicio de estudios CaixaBank Research prevé un crecimiento del 5,2% del PIB para 2021 y del 7% para 2022.

En este sentido afirmó que confían en la recuperación del turismo, tanto de la UE como el doméstico, "que está siendo clave para la reactivación de la economía canaria, con la expectativa de que la temporada alta para el sector turístico sirva de estímulo para mantener a Canarias como un destino competitivo y contribuya a normalizar la rentabilidad del sector".

Fuertes destacó también que el consumo experimentó en el tercer trimestre de 2021 un crecimiento del 10% respecto al mismo período de 2019 y un aumento de 7 puntos respecto al segundo trimestre de 2021, indicadores que incluyen el gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y el gasto de no clientes en TPV de la entidad.

En el ámbito del consumo presencial con tarjeta, las mejoras más destacables se observan en los sectores de ocio, restauración y turismo, junto a la tendencia en la sustitución del pago en efectivo por el pago con tarjeta, el auge del e-commerce y las ventas online.

En lo que respecta al gasto turístico extranjero, también durante el tercer trimestre de 2021 se observa un "punto de inflexión" con registros no vistos desde el inicio de la pandemia, "algo que sin duda apunta hacia el inicio de una necesaria recuperación", señaló.

Las previsiones a corto plazo apuntan una intensificación de la evolución positiva que ha tenido la economía canaria durante el periodo estival y en un efecto arrastre sobre el empleo, especialmente en las ramas de actividad más afectadas por la pandemia, esto es, la hostelería, el comercio y los transportes.

Este escenario de recuperación también podría acelerarse con los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación y Resiliencia, con una aportación que podría ser notable en el PIB de la economía además de contribuir a su transformación para que sea más sostenible, competitiva y productiva.

Para ello, señalan ambas entidades, será imprescindible que se seleccionen los mejores proyectos y se pongan todos los medios necesarios para garantizar la gestión y la ejecución de estos en tiempo y forma.

FONDOS EUROPEOS

Sin embargo, destacó Sesé, "no hay que olvidar que los fondos europeos también traen asociados unos compromisos como país que conllevarán cambios impositivos, en el marco regulatorio laboral y en el de las pensiones, que de no aplicarse de la forma y en los tiempos adecuados podrán restar capacidad de crecimiento a la economía al no estar preparadas las empresas para asumirlos en un momento en el que la recuperación aún es incompleta y las empresas se encuentran muy debilitadas".

En este sentido, concluyó que "los cambios que se adopten deberán contar con el acuerdo de todos los agentes económicos y sociales y sería conveniente también con el consenso de todos los grupos políticos ya que se trata de decisiones transcendentales para el país que se han de establecer con el compromiso de todos para que su ejecución sea un éxito en el tiempo y no un motivo de continuos enfrentamientos que, lejos de hacer avanzar, restan estabilidad y capacidad de recuperación".

Fuertes destacó también el papel de la política económica, "que continuará siendo clave en el ámbito empresarial para los próximos meses, junto a la gestión ágil y eficaz de los fondos Next Generation EU para que las empresas puedan sufragar inversiones en digitalización, sostenibilidad y mejora de infraestructuras, que actualmente son difícilmente asumibles por un tejido empresarial que ha sufrido los estragos de la pandemia, pero que serán muy necesarias para salir fortalecidos de esta crisis".

Sobre el futuro, Sesé señaló que "es el momento" de anticiparse a un rebrote de la pandemia y para ello propone que se analice entre los responsables sanitarios y económicos la adopción de medidas de monitorización y control que permitan detectar y frenar la expansión del virus "con la mayor celeridad que sea posible".

MÁS CONTROLES Y CERTIFICADO COVID

Así, señaló que por un lado "es necesario aumentar y mejorar los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos, tanto entre los extranjeros como entre los nacionales y por otro lado debería de existir una aplicación a nivel nacional donde se reconozcan a través de QR los certificados COVID de las personas vacunadas, avalada por la base de datos de las consejerías de sanidad correspondientes".

En su opinión, "hay que universalizar el pasaporte Covid para acceder a los espacios públicos sin discriminar por tipo de actividades".

Sesé indicó también que han aparecido nuevas circunstancias que vuelven a poner en riesgo la recuperación, entre las que cabría destacar el "espectacular" incremento del coste de la energía o los problemas de suministro que se están produciendo, tanto por la falta de oferta de algunos componentes, como por los problemas de logística que se están produciendo a nivel internacional, en tanto en cuanto no se produzca un reequilibrio de los desajustes provocados por la pandemia.

Se trata, dijo, de "cuellos de botella en la oferta que están contribuyendo al aumento de los costes de producción y por tanto al precio final de muchos bienes necesarios para la producción industrial, o en el precio de muchos bienes para su consumo final".

El presidente de la Cámara también quiso destacar el desajuste que en muchos casos existe entre la demanda y la oferta de empleo, encontrándose algunas empresas con dificultades para hallar personal con el perfil adecuado para cubrir determinados puestos. "Seguimos teniendo graves problemas estructurales en el mercado de trabajo que tenemos que solucionar", subrayó.