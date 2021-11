Els treballadors de Pilkington rebutgen l'acord aconseguit entre empresa i sindicats sobre l'ER-o a Sagunt

En el marc de les negociacions de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), la multinacional i els representants dels treballadors havien arribat a un acord que, entre altres punts, contemplava que no hi hauria "acomiadaments traumàtics" i garantia la continuïtat de la línia de laminatge.

No obstant la plantilla s'ha reunit aquest dijous a les instal·lacions de la fàbrica i ha votat 'no' a l'acord, en els termes establits. Així mateix, reivindica "la necessitat de millores substancials en l'aposta que la multinacional ha de fer per la nostra planta".

En aquest escenari, es manté la vaga indefinida, almenys fins al 3 desembre, en la qual ja es trobaven els treballadors i des dels sindicats sol·liciten que se secunde igual que fins avui.

Precisament aquest dimarts va haver-hi una concentració convocada pels sindicats contra els prop de 116 acomiadaments en la fàbrica a causa d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) amb el qual l'empresa pretenia tancar la línia de laminatges.