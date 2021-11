Cvirus.- La Comunitat València començarà "en breu" a administrar la tercera dosi a sanitaris i majors de 60 anys

Puig després de la reunió que ha mantingut aquest dijous la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19 ha recalcat sobre aquest tema que el Govern valencià "som absolutament provacunes perquè som prosalut i proseguretat màxima".

En eixe sentit, ha assenyalat sense especificar que "en breu" es començarà a posar la tercera dosi per a la franja de 60 a 69 anys i personal sanitari i sociosanitari com va acordar la Comissió de Salut Pública aquesta mateixa setmana.

De la mateixa manera, ha assenyalat, en referència al vistiplau que ha donat l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles en anglés) a la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 en xiquets de 5 a 11 anys, que la Comunitat Valenciana està preparada per a inocular als menors de 12 anys una vegada s'aprove en el Consell interterritorial.

"Nosaltres estem preparats, però és una decisió que han de prendre els tècnics", ha apuntat el president, que ha recalcat en eixe sentit que "com sempre, amb la màxima seguretat jurídica, som favorables per definició a aplicar totes les ampliacions de la vacuna que estiguen aprovades per l'EMA i l'Agència Espanyola del Medicament".

Puig ha destaca que el 90% dels ciutadans a la Comunitat Valenciaa ja s'ha vacunat, però encara falten més de 300.000 valencians i ha recalcat que l'objectiu del Consell és arribar al cent per cent de la població diana.