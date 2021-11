Tomares conmemora el 25N con un homenaje a las víctimas de violencia de género y una obra de teatro

Tomares (Sevilla) ha conmemorado este jueves el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un "emotivo" acto en la plaza del Ayuntamiento en memoria de las 52 víctimas asesinadas en 2021 en España. La jornada continuará con la obra de teatro 'Me quiere, no me hiere', a cargo de la compañía de teatro social El Terral, a las 18,00 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León.