La Navidad del Teatro Cervantes comienza este sábado con góspel, villancicos y el encendido de sus luces

La Navidad del Teatro Cervantes de Málaga comienza a las 19.00 horas de este sábado 27 de noviembre con la iluminación de su fachada principal y de la plaza de Jerónimo Cuervo, en un acto ya tradicional que estará amenizado en esta ocasión con góspel, villancicos tradicionales y temas navideños de Diana Navarro, Chris Brown y Mariah Carey.

El grupo malagueño Gospel It será el encargado de anunciar al público con sus voces la inminente llegada de las fiestas. Sus trece miembros, dirigidos por Rafael Estepa y con el apoyo al piano de Nuria Ortega, interpretarán, entre otras, canciones como el 'Hallelujah' de Leonard Cohen; 'Brillará', de la malagueña Diana Navarro, los góspels 'Oh Happy Day', 'Jesus Brought Me Out' y 'It's Me, Oh Lord!', el villancico 'O Holy Night' y el tema de Mariah Carey 'All I Want For Christmas Is You'.

NAVIDAD EN EL CERVANTES Y EL ECHEGARAY

La Navidad de los espacios escénicos municipales de Málaga se extenderá del 16 de diciembre hasta el 6 de enero de 2022 con un cartel diseñado para el disfrute de toda la familia en el que hay música clásica, swing en clave navideña, danza clásica, zambombas, monólogos y funciones de teatro.

Nombres y compañías como Dani Rovira, Estrella Morente, el Ballet Nacional Ruso, la Orquesta Filarmónica de Málaga, las compañías flamencas de Alejandro Estrada y de Antonio de Verónica y Saray Cortés, La Insostenible Big Band y Pata Teatro se suman entre otros al programa Navidad en el Cervantes y el Echegaray.

La Orquesta Filarmónica de Málaga abre el cartel especial de las fiestas con su sexto concierto de abono. Los días 16 y 17 de diciembre, su titular, José María Moreno, dirigirá la la OFM en la interpretación de las Rückert lieder, de Mahler y del Requiem for the living, de Forrest.

La actividad proseguirá en el Teatro Cervantes con Navidad con los Morente-Carbonell, espectáculo festivo y flamenco que encabeza Estrella Morente (sábado 18), la sesión con la que La Insostenible Big Band recupera las aproximaciones de Bing Crosby, Frank Sinatra, The Andrew Sisters, Louis Armstrong o Ella Fitzgerald a la música de estos días festivos, y que titulan Christmas swing (lunes 20) y las ya tradicionales zambombas de Alejandro Estrada (miércoles 22) y la familia de los bailaores Antonio de Verónica y Saray Cortés (jueves 23).

El coliseo de Gerónimo Cuervo recibirá a continuación un gran montaje de teatro gestual para toda la familia, Amour, con el que la compañía vasca Marie de Jongh recibió importantes galardones (domingo 26), y los tres pases benéficos de Odio, nuevo espectáculo de 'stand up comedy' de Dani Rovira, han detallado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

Así, el humorista, actor y presentador malagueño participa una vez más en ¿Quieres ayudar conmigo?, gala impulsada por la Fundación Ochotumbao para recaudar fondos para 12 asociaciones sin ánimo de lucro de su ciudad (27, 28 y 29 de diciembre).

Navidad en el Cervantes y el Echegaray proseguirá en el Echegaray con la habitual residencia de Pata Teatro, este año con Debajo del tejado las tardes del 27 hasta el 30 de diciembre. Este último día, el jueves 30, el Teatro Cervantes se abre para la danza clásica del Ballet Nacional Ruso, cuyos bailarines recrearán una obra intemporal, el mágico Cascanueces de Tchaikovsky coreografiado por Marius Petipa.

El segundo infantil residente en el Teatro Echegaray será Donde van los cuentos, obra de Claroscuro Teatro que estará en escena del 2 al 4 de enero de 2022, y las dos citas que completan el programa de las pascuas llegarán al Teatro Cervantes, también en el próximo 2022: el ya tradicional Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Málaga, en esta ocasión conformado por valses, polkas y música para ballet y operetas (3 de enero) y 'Dumbo', una gran puesta en escena de un clásico convertido en un proyecto de integración y concienciación en la lucha contra el bullying y por la inclusión social (miércoles 5 y jueves 6 de enero).