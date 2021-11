L'Arniches ofereix "un cap de setmana irresistible" amb actuacions de Silvia de Pé, Sara Cano i Pablo Vergne

La delegada de l'IVC a Alacant, Alicia Garijo, ha assenyalat que s'ha plantejat un cap de setmana "irresistible" amb propostes "per a tots els públics i gustos". "Aquest cap de setmana no hi ha excusa per a faltar a la cita amb la cultura a l'Arniches. Tenim tres espectacles molt diferents: teatre, dansa-flamenc i titelles amb un denominador comú: la qualitat", recalca en un comunicat de la Generalitat.

El divendres 26 a les 20.30 hores, Silvia de Pé arriba a les taules de l'Arniches amb una proposta reivindicativa que pretén, a més, ser un homenatge a eixes dones valentes, silenciades i oblidades. Laila Ripoll firma la dramatúrgia d'aquest espectacle creat a partir de Josefina Aznárez, un dels personatges de la novel·la 'La carne' de Rosa Montero.

Es tracta d'una dona imaginària que representa a moltes dones reals. Un personatge que traspassa fins al punt de convertir-se en la raó de ser d'aquesta producció dirigida per Alberto Castrillo-Ferrer i José Recuenco.

Així mateix, la dansa contemporània amb arrel flamenca arriba el dissabte 27 de novembre a les 20.30 hores. Sara Cano presenta 'Sin tiempo', un espectacle que pren com a punt de partida una nova revisió de la famosa 'Leyenda del tiempo', de Federico García Lorca, creant un món oníric en el qual poder 'butear' -acció de ballar butoh-, per a alguns, un pas intermedi entre la dansa i el teatre; per a uns altres, una poesia grossera.

'Sin tiempo', que va obtindre en 2020 el Premi Max a la millor coreografia, inclou textos de Lucas Condró i Pablo Messiez, i la composició musical d'Héctor González Sánchez).

Finalment, el diumenge 28 torna Som Menuts amb un espectacle El Retablo, Teatro de títeres 'Kalek, història d'un cavall'. L'espectacle combina el poètic i el còmic, i recau el protagonisme sobre les titelles, el teatre d'objectes i la música. La dramatúrgia original de Pablo Vergne desborda tendresa i profunditat en aquest conte sobre la llibertat, que interpreten el propi Vergne i Daniela Saludes.