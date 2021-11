La hija de Julia Otero homenajea a su madre tras vencer al cáncer: "Es una madre espectacular"

Julia Otero anunciaba recientemente que terminaba de vencer la batalla contra el cáncer, aliviada, tras ocho meses en tratamiento. Después de distanciarse dos meses de las redes sociales, la periodista volvía hace unos días para mostrar cómo estaba. Ahora, su hija Candela es quien ha querido homenajear a su madre, recogiendo su Mención de Honor en su nombre.

En completo apoyo a su madre y con total orgullo, ha sido la hija de Otero quien ha recogido la Mención de Honor de los Premios Nacionales de Comunicación 2021 en su nombre: "Es una persona muy cariñosa y tolerante. Es un referente en cuanto a la libertad, el feminismo. Es una madre espectacular".

Las palabras en honor a la locutora dieron paso a una mención sobre la complicada etapa que les ha tocado atravesar: "Han sido meses complicados, pero a ella le ha servido el premio como recordatorio de que todavía la están esperando en la comunicación".

Y es que Candela no puede estar más contenta de que su madre se encuentre bien, con energía, después de superar ese duro capítulo de su vida y tras tanto esfuerzo en su labor: "Me hace mucha ilusión. Se lo merece".

La misma Julia anunciaba en un post de Instagram su nuevo cambio de imagen, con un peinado que sacaba a relucir su perfil después de dejar ir al cabello más debilitado: "Falta ya poco para la vuelta a Onda Cero y a Julia en la onda. Mi gratitud infinita por tantos mensajes llenos de ánimo y cariño. Como para no curarse. Por cierto, ya no tengo 'egoístas' (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín). No quedó ni una, aunque ya sabéis que son cinco los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado. Nos oímos pronto. Gracias, gracias, gracias. Por todo. Por tanto".