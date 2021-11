Giner (Cs) adverteix de 1.598 casos d'absentisme escolar en el curs 2020-2021

"Els nombres de l'alcalde, Joan Ribó, demostren que està allunyat de les persones", manifesta Giner, que lamenta que "la ciutat fa aigües en assumptes vitals per a la qualitat de vida dels ciutadans i que colpegen durament a les famílies, com l'absentisme escolar".

En aquest sentit, ha detallat que, segons respostes a preguntes de Cs, "l'equip de govern ha reconegut oficialment que, en el curs 2020-2021, va haver-hi 1.598 casos d'absentisme escolar, dels quals 772 van ser casos nous".

"L'augment d'absentisme respecte al curs escolar 2019-2020, que ha atès el Programa d'Absentisme Escolar Municipal, és francament cridaner, ja que durant eixe curs escolar es van detectar 1.081 casos", ha detallat el portaveu 'taronja', qui ha insistit en la "necessitat" d'"emprendre mesures urgents per a frenar aquesta realitat".

"Hem de ser conscients de les conseqüències que té aquest problema per als nostres joves, per a les seues famílies i per a la convivència de la ciutat", ha afegit.

D'altra banda, Giner ha criticat Ribó per reconéixer que la Policia Local només compta amb dos sonòmetres "per a combatre el botelló i vetlar pel descans dels veïns". "A més, només un dels dos aparells proporciona dades tècniques per a poder realitzar un informe, l'altre només mesura únicament els decibels i és el que s'utilitza per a revetles i eixe tipus d'espectacles", ha especificat.

BOTELLÓ

El portaveu de Cs ha qualificat de "lamentable" que la "absoluta falta de mitjans i total falta de gestió" siga la "curiosa manera de l'alcalde de combatre els sorolls que molesten als veïns i el botelló".

Sobre aquest assumpte, Giner ha revelat, que segons una pregunta, formulada per Cs al ple, l'equip de govern té ara prevista l'engegada de 22 sensors acústics i dos sonòmetres, amb una ubicació encara per determinar. "Esperem que no siga el típic anunci al vent del Rialto i que siguen capaços de complir-ho", ha afegit.

Per a concloure, ha censurat que més de 1.000 persones visquen en el carrer. "Al maig de 2021 hi havia 27 assentaments segregats amb 549 persones, segons informe municipal".

"A més, tenim altres persones extremadament vulnerables que dormen en el carrer o en albergs temporals, que segons l'últim cens oficial són 831 persones, de les quals 570 dormen a la intempèrie sempre", ha alertat Giner, qui ha qualificat "inacceptable" que el primer edil "haja deixat pel camí a els qui deia que rescataria".