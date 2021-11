València engega la campanya 'Creixent al caliu' per a la promoció de l'ús del valencià des de les 'escoletes'

L'alcalde, Joan Ribó, ha subratllat "l'aposta" del consistori "per la recuperació del valencià en tots els seus àmbits d'ús, per a aconseguir la igualtat de drets lingüístics entre els ciutadans de la nostra ciutat".

"Creiem -ha subratllat- que una manera important de recuperar eixos àmbits d'ús és oferir l'oportunitat, des de molt menuts, als nostres xiquets i xiquetes".

El primer edil ha assistit a la presentació de la campanya, que ha tingut lloc aquest dijous en l'Escola Infantil Municipal de Pinedo, acompanyat per la regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, i la regidora d'Educació, Maite Ibáñez.

La iniciativa està organitzada pel Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, pensada per a sensibilitzar a les famílies, i en general a la ciutadania de València, sobre la importància de la transmissió lingüística del valencià, així com sobre la valorització del mosaic de llengües existent a València com un patrimoni ric i de valor a conservar, amb el valencià com a llengua transversal.

Tal com ha subratllat Ribó, "el coneixement de llengües és una porta que ens obri a empatizar amb els nostres conciutadans, i és important que l'aprenentatge primerenc del valencià s'acompanye dels altres valors que ens fan una ciutat oberta, tolerant, diversa i acollidora". "Perquè la millor manera de fer sentir com a casa, és oferint a tots els nostres ciutadans, provinguen d'on provinguen, la clau dels tresors culturals que conservem de fa molts segles", ha postil·lat.

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que aquesta campanya "remet a la criança com a fet social i a la llengua, que necessita d'espais de trobada per a compartir experiències, aprenentatges i també fer xarxa, i facilita el creixement personal dels nostres xiquets i de nosaltres mateixos".

Així mateix, la regidora ha assenyalat que "afavorir espais on es puga garantir eixa transmissió dels valors importants de la nostra societat, entre els quals es troba la nostra llengua, permet a les famílies comptar amb més recursos i contextos para a aprendre i per a compartir el valencià, teixint complicitats amb altres famílies".

CANÇONS, FAULES, NOMS I LLIBRES

'Creixent al Caliu' inclou "nombroses iniciatives". Per al públic general, s'inclou l'obertura del lloc web