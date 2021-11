La defensa de Nieva pide al jurado "la verdad judicial" y dice que les han presentado "conjeturas pero no pruebas"

El abogado, Javier Beramendi, defensor de Pedro Nieva, acusado de inducir el crimen del edil llanisco Francisco Javier Ardines en agosto de 2018, ha pedido este jueves a los miembros del jurado popular que "hagan justicia valorando el material probatorio" y no conjeturas y les ha recordado que "justicia se hace con veredicto de culpabilidad y con veredicto de no culpabilidad". "Entiendo que deben emitir un veredicto de no culpabilidad porque creo que esa es la verdad judicial, estoy íntimamente convencido que un veredicto de culpabilidad sería condenar a un inocente, porque no les han traido pruebas sino conjeturas", ha dicho.