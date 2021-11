Mazón proposa que les dones víctimes de violència de gènere tributen un 0% en transmissions en comprar cases i cotxes

Així ho ha indicat Mazón aquest dijous en el transcurs d'un acte organitzat pel PPCV en el qual han participat alcaldes, portaveus i regidors d'igualtat dels diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb motiu del Dia Internacional per a eliminar la Violència contra la Dona.

Mazón ha manifestat que "a més de conscienciar i de protegir cal contribuir també al fet que les víctimes de maltractament refacen la seua vida". "Per açò proposem incentius fiscals especials perquè puguen adquirir una nova vivenda habitual, per la qual no tributaran ja que es passarà del 10% actual al 0% en l'impost de transmissions".

Així mateix, ha afirmat que "aquesta mesura també serà efectiva per a l'adquisició d'altres béns mobles, com un cotxe que també tributarà al 0%. Concedirem avals específics amb mesures completes per a poder obrir una nova etapa en la vida"

Per açò, Mazón ha fet una crida a totes les forces polítiques perquè "estem obligats tots junts a liderar un canvi i imposar polítiques que acaben amb la paraula "por" en tantes dones que hui se senten així".

La llei de mesures fiscals de la Generalitat de 2021 contempla una reducció del 95% fins el 60.000 euros per a donacions en metàl·lic que tinguen per finalitat ajudar les víctimes a adquirir vivenda habitual situada a la Comunitat Valenciana i la incorporació d'aquestes víctimes al tipus superreducido del 4% en la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses per a l'adquisició de vivenda habitual en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Respecte a l'IRPF, en aquests moments les víctimes de violència de gènere estan incorporades als beneficiaris de la deducció autonòmica per arrendament i tenen una deducció del 20% amb el límit de 700 euros. Si a més tenen discapacitat o 35 anys o menys, la deducció és del 25% amb el límit en 850 euros.

"UNA GRAN XACRA SOCIAL"

Carlos Mazón ha agraït a tots els alcaldes del PPCV la gran tasca que està fent en els ajuntaments per a acabar amb aquesta xacra social que no entén ni de territoris grans o xicotets ni entén de classes socials.

El president del PPCV ha afirmat que el que hui se celebra "és la lluita dia a dia, perquè açò va més enllà d'un lema o d'una pancarta d'un dia concret, cal donar solucions i ferramentes per a lluitar cada dia. Des del PPCV seguirem treballant perquè no podem parar i, a més de preocupar-se cal ocupar-se".

Així, el president del PPCV ha posat l'accent que cal seguir avançant en una educació en igualtat com una de les majors estratègies per a acabar amb aquesta xacra social".

Carlos Mazón ha insistit que "cal imposar la responsabilitat d'una política de llenguatge real". "De cridar les coses pel seu nom. De no fer demagògia i de treballar tots els dies sense descans per atallar aquest problema des de les administracions més properes com són els ajuntaments fins al Consell i l'Estat", ha agregat.

"Cal dotar d'instruments als ajuntaments. Cal traslladar a la societat que en determinats temes no estem enfrontats, que treballem tots units. Cal posar major èmfasi en el dia a dia per a bandejar la paraula "por" de tantes dones. I açò l'hem de fer comptant amb tots".