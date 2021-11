L'Arxiu Valencià del Disseny incrementa els seus fons amb noves donacions

L'edifici històric de la Nau de la Universitat de València ha acollit l'acte d'acceptació de la donació dels fons documentals. Juntament amb la presència del degà del CDICV, Pepe Cosín; Fernando Mateu, fill de Fernando Mateu de Ros; i el mateix Xavier Bordils, l'acte ha sigut presidit per la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, qui s'ha dirigit a tots ells per a traslladar-los "el més sincer agraïment per totes les donacions".

"Un llegat que la Universitat -ha destacat la rectora- posarà en valor i farà accessible perquè estiga a l'abast de tota la societat". "Amb les donacions que rebem hui, l'Arxiu Valencià del Disseny augmenta un fons que romandrà a la disposició dels investigadors i les investigadores del món del disseny, del nostre estudiantat i de la societat valenciana", ha afirmat.

La donació del Col·legi de Dissenyadors d'Interior de la Comunitat Valenciana agrupa un bon nombre d'arxius professionals: un llegat de 15 fons de pioners del disseny d'interior històric valencià. Aquests fons arriben a l'Arxiu després que el mateix Col·legi els reunira mitjançant converses amb els interioristas i les seues famílies. Aquests fons inclouen projectes de dissenyadors, com Francisco Sebastián, Rafael Tamarit, Paco Jorro o Ramiro de la Torre, els quals ofereixen una panoràmica de la professió des de la dècada dels 70 fins als 90.

"Només puc agrair la iniciativa de la Universitat i de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València de constituir l'Arxiu Valencià del Disseny, la creació del qual ens garanteix la conservació d'un important llegat que hem recopilat des del Col·legi deixant constància del gran nivell de l'interiorisme valencià. Sabem que ara es troba en el millor lloc on podria estar i esperem completar aquest llegat de 15 dissenyadors d'interior", ha expressat Pepe Cosín.

Per la seua banda, el llegat de Fernando Mateu de Ros, creador i primer president de la Fira del Moble de València en 1963, consta d'una col·lecció de publicacions sobre mobles, fabricació i fires, principalment, exemplars de 'fm: Revista de la Feria Internacional del Mueble'. Mateu de Ros, que va estar al capdavant de la fira valenciana del moble durant 34 anys, va aconseguir l'etiqueta internacional per al certamen i l'ampliació de l'espai firal d'11.000 a més de 80.000 metres quadrats.

La donació ha sigut realitzada per la seua família i, en la seua representació, ha assistit a l'acte el seu fill Fernando Mateu, qui ha tingut emotives paraules d'agraïment cap a la Universitat "perquè sé que el llegat del meu pare està en les millors mans", ha reconegut.

Quant al llegat del dissenyador valencià Xavier Bordils (Castelló, 1939), est va arribar el passat estiu en 14 caixes i una carpeta de dibuix. Es tractava d'una producció que abastava quatre dècades: des dels anys 60 fins a finals dels 90.

Aquesta documentació suposa quasi el cent per cent del llegat conservat de Bordils i inclou un ampli mostrari de tota la seua trajectòria des que va començar la seua carrera a París en la dècada dels 60: dibuixos de gran format, dissenys de senyaletica, projectes d'identitat corporativa per a empreses, diapositives documentals, llums i joguets històrics. El disseny industrial va fer de Bordils un dels pioners valencians fins a ser reconegut com a dissenyador global després d'una llarga vida professional.

"En primer lloc, moltes gràcies per comptar amb mi en el registre del disseny valencià -ha dit- i, en segon lloc, la qual cosa m'agradaria és que el meu treball, malgrat el progrés tecnològic i la robotització de la indústria, puga contribuir a la humanització del disseny industrial, perquè, sobre totes les coses, el disseny és humanisme", ha manifestat Bordils.

Rosalía Torrent és professora de la Universitat Jaume I de Castelló i ha entregat a l'Arxiu diversos exemplars de la col·lecció 'Diseñadores Valencianos' que dirigeix en l'actualitat. Aquesta col·lecció arreplega monografies de dissenyadors i dissenyadores, com Marisa Gallén i Sandra Figuerola, Vicent Martínez, José Juan Belda o Pepe Gimeno.

Finalment, l'investigador i col·leccionista Julio Vives Chillida, expert en moble corbat, ha realitzat una donació que atorga el nom a un altre fons de l'Arxiu: Espai Corbat. Gràcies a la contribució de Vives (catàlegs d'empreses valencianes, com Ventura Feliu, Salvador Albacar, Julio Benedito Verdet o Ricardo Pons, entre altres), s'han pogut ampliar i completar els fons referents al període històric d'entre segles.

ALTRES LLEGATS

L'Arxiu Valencià del Disseny es va gestar en 2018 i la seua constitució es va produir només un any després gràcies a l'impuls de la Universitat de València i l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD), amb el suport de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de la ciutat. Gestionat a través de la Fundació General de la UV, té la seua seu en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València a l'espera de poder ser traslladat a la Marina de València.

L'arxiu compta entre els seus objectius la difusió i accessibilitat als seus fons a través de la seua digitalització i consulta en línia, així com l'estudi i investigació del món del disseny per a consolidar-lo i posar-lo en valor. El fons de l'entitat es constituïx amb els llegats de nombrosos dissenyadors i artistes valencians, entre ells, Lola Castelló, Vicent Martínez, Manuel Lecuona, Paco Bascuñán i Eduardo Albors.