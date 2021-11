"Él no es quién para prohibirte nada, tú eres libre": la alerta de una víctima de violencia machista a otros jóvenes

El testimonio de Agnes, de 21 años, y de Daniela, de 23, ha inundado este jueves, Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer, la Real Casa de Correos. Ambas, pese a su juventud, han sido víctimas de maltrato físico y psicológico y ahora que han conseguido superarlo han querido compartir sus experiencias para concienciar de lo importante que resulta luchar por erradicar esta lacra que en España se ha cobrado la vida de 1.118 mujeres desde el año 2003, cuando empezaron los registros oficiales, desde el primer momento, en los colectivos más jóvenes de la sociedad.

"No puedes salir con tus amigas... tu última conexión no es la misma que la mía... no te puedes poner ese tipo de ropa...". Daniela, que afirma que sufrió violencia de género por primera vez a los 13 años, ha confesado en un vídeo algunas de las frases que le dijo su maltratador a lo largo de los cinco años de relación que mantuvo con él, que también le propinó esguinces, le provocó esguinces, le lanzó escupitajos y también llegó a chantajearle, entre otras agresiones y vejaciones.

Con la exhibición de los vídeos en los que Agnes y Daniela cuenta su testimonio vital, la Comunidad de Madrid quiere sumar a los jóvenes a la lucha del conjunto de la sociedad contra las agresiones machistas. De ahí que se vaya a desarrollar una campaña de sensibilización para aprender a detectar señales tempranas de maltrato, porque hay determinados comportamientos que los jóvenes no identifican como violencia.

"Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia". Este es el lema de la campaña que tratará de advertir a los adolescentes y otros jóvenes que controlar las conversaciones de móvil de tu pareja, impedir que publique lo que quiera en sus perfiles de redes sociales, decirle cómo vestir o impedir quedar con sus amigos son formas de violencia.

"Él no es quién para prohibirte nada, tú eres libre". Las palabras de Daniela han resonado en un auditorio en el que había decenas de jóvenes que estudian Secundaria en un instituto de Leganés, el Salvador Dalí. El centro ha sido premiado por la Comunidad por el desarrollo de un proyecto para promocionar la igualdad entre alumnos y alumnas.

En los primeros 10 meses de 2022, la Unidad de Atención Psicológica a Adolescentes del programa 'No te cortes' ha atendido 144 casos de situaciones de maltrato que no incluyen agresiones físicas y sí comportamientos de dominio y abuso.

Daniela fue víctima de violencia de género desde los 13 hasta los 18 años.



Agnes fue víctima de violencia de género durante la adolescencia.



Hoy, ambas saben dónde poner los límites.

"Debemos estar centrados en la atención a personas que son víctimas de violencia de género", ha destacado Isabel Díaz Ayuso, en su discurso institucional para conmemorar el 25 de noviembre. La presidenta madrileña ha asegurado que su Gobierno está del lado de las víctimas y ha anunciado la puesta en marcha de un centro integral de atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual. Estará en funcionamiento en el primer trimestre de 2023, según ha señalado la líder del Ejecutivo, tras materializar una inversión de 1,7 millones de euros.

Este servicio prestará atención jurídica y asistencia psicológica y social tanto a mujeres que han sufrido este tipo de violencia como a sus familiares. Junto a la inauguración de este centro se extenderá la atención a víctimas de violencia sexual en los hospitales. "En la región habrá 25 hospitales públicos que tendrán urgencias de ginecología 24 horas y que podrá activar este protocolo”, ha señalado Díaz Ayuso. Se trata de una herramienta que hará más eficaz el funcionamiento de la Administración de Justicia y del sistema sanitario cuando se denuncie una agresión sexual.

Un frente de lucha común... sin Vox

"No debemos de estar enfrentados en todas estas dificultades ni por sexos ni por la política. Este debate no tiene que ser objeto precisamente de división y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es centrar el tiro en lo importante: las personas que son víctimas de violencia para hablar de lo que sí sucede y dejar a un lado los problemas artificiales", ha aseverado Díaz Ayuso durante su discurso, en unas palabras que podrían interpretarse como dedicadas a Vox, la única formación ausente en el acto institucional en la Puerta del Sol con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra la Mujer.

Entre los asistentes a la conmemoración se ha podido ver a la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, y a todos los portavoces parlamentarios salvo la de Vox, un partido que no ha acudido al acto institucional por voluntad propia al considerar, entre otros supuestos, que el 25-N se celebra "una ley que no ha sido eficaz contra el maltrato". Al acto institucional de Sol sí que han acudido la mayoría de consejeros del Gobierno regional, autoridades judiciales y políticas y también miembros de la sociedad civil, especialmente de asociaciones que trabajan con las víctimas.

Los premiados en su lucha contra la violencia machista

Además de los alumnos del IES Salvador Dalí de Leganés, ya mencionado, la Comunidad de Madrid ha querido premiar la labor de otros colectivos y personas que luchan día a día para erradicar la violencia contra las mujeres.

Marcela, víctima de trata con fines de explotación sexual, empezó a colaborar con los programas que desarrolla la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) tras salir del infierno en el que la había sumergido un grupo de proxenetas. Este jueves, ha subido al escenario de la Puerta del Sol para recoger una distinción en el ámbito del voluntariado y desde allí ha lanzado un potente mensaje a los asistentes: "El oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, el oficio más antiguo del mundo es mirar hacia otro lado".

Así, el reconocimiento por la sensibilización en redes sociales ha recaído en Marta Lozano, modelo e influencer que ha realizado campañas denunciando la violencia contra las mujeres a través del diseño de camisetas y bolsos solidarios en colaboración con la Fundación Ana Bella.

¿Cómo detectar la violencia de género en adolescentes?



¿Cómo deben actuar los padres?



¿Cómo te controla el agresor?



¿Cómo proceder?



La psicóloga Belén Mañá, de la Fundación Mariana Allsopp, ofrece algunas respuestas…

José Ángel Ramírez es psicólogo y criminólogo y colabora como voluntario atendiendo las líneas telefónicas de ayuda a menores y adolescentes de la Comunidad de Madrid que gestiona la Fundación ANAR. Este jueves ha recogido otro de los reconocimientos de la región.

La cantante Aitana ha sido distinguida como referente cultural por mostrar su compromiso contra la violencia machista, especialmente con el mensaje de concienciación que ha popularizado con su tema 'Ni una más'.