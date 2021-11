Este miércoles, Los felices veinte lo ha vuelto a hacer. Si la pasada semana dedicó una hilarante chirigota a la película Dune, ahora, el programa de Orange TV ha apostado por un tema marchoso 'perfecto' para ligar en la discoteca que tiene un único eje central: los muñecos Funko Pop.

Juan Gómez-Jurado ha sido el privilegiado espectador que lo ha podido ver desde primera fila, pues era el invitado del último programa. Y, en esta habitual sección humorística-musical, Nacho Vigalondo, presentador del programa, se ha subido al escenario para interpretar este 'temazo' junto a Aníbal Gómez al teclado.

"Hola, llevo mirándote tres horas y sé que estás sola. Hola, un asunto: si vienes a mi piso te enseñaré mi estantería de Funkos", canta el director de cine. Sin embargo, la gracia de la canción, que se centra en alguien que colecciona estas figuras, es el contraste con los subtítulos que, en lugar de poner "estantería de Funkos" pone "es tontería de Funkos".

La tercera versión de 'Estantería de Funkos' puede ser la definitiva. 🤞🏻#losfelicesveinte #FF pic.twitter.com/Mi4aPxiDwC — Los Felices Veinte en Orange TV (@felicesveinte) November 25, 2021

"Algunos son edición especial. Cada uno en su envase original. Alguno me ha costado un dineral. Como me rompas alguno me lo tendrás que pagar", dice la letra.

Después, se pone a enumerar Funkos de políticos como Pedro Sánchez, Rajoy, Aznar, Zapatero, Felipe González, Calvo Sotelo y Adolfo Suárez, y termina gritando en repetidas ocasiones "Francisco Funko".

Yo no he visto ningún error en la letra de momento. https://t.co/9pWx6VacWA pic.twitter.com/KP6T8SIO4u — EVIL VIGAS (@vigalondo) November 25, 2021

Después, el propio Vigalondo ha bromeado con el sketch musical y los subtítulos, compartiendo una imagen en la que canta "Francisco Funko".