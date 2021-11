El Consell de la Joventut de València llança una campanya contra la normalització de la violència masclista verbal

Així, assenyalen que agressions verbals amb frases com 'La violència no té gènere', 'Calladita estàs més guapa' o 'Es que vas provocant' afecta en la salut mental com l'aspecte més rellevant i vulnerable de les persones.

Al respecte, la presidenta del CJV, Ana Domínguez, ha assenyalat que la finalitat és "acabar amb la normalització de frases desagradables i masclistes que les dones es troben dia a dia perquè el masclisme continua present tots els dies de l'any".

Per a açò, la campanya del Consell de la Joventut de València inclou una sèrie d'il·lustracions per a mostrar que les expressions verbals rutinàries poden amagar un rerefons, i que han de ser "confrontades, criticades i denunciades" perquè "encara que estan tradicionalment en el vocabulari col·lectiu, cal fer-les veure al nostre entorn i eliminar eixos estereotips i actuacions", afig Domínguez.

Amb motiu d'aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el CJV va organitzar el 23 de novembre l'acte "Hablamos con Henar Álvarez sobre el 25N" per a conversar amb aquesta guionista i còmica espanyola. En l'acte també van participar dones joves que van parlar amb Henar Álvarez sobre les situacions masclistes que es troben diàriament, per exemple en el món esportiu o a les xarxes socials.

Així mateix, CJV anima a tota la ciutadania jove de València a participar aquest dijous en la manifestació del 25N que donarà començament a partir de les 18.30 hores des de Tribunal Superior de Justícia.