El PP pide "aclaraciones" al Ejecutivo aragonés por la confusión generada con el pasaporte COVID

La portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento autonómico, Ana Marín, ha expuesto que "no sólo se trata de que la web del Salud se mantuviera colapsada durante la jornada de ayer ante la demanda del documento electrónico por parte de los usuarios, es que además su aplicación ha generado una confusión social notable y también diferentes interpretaciones entre quienes se ven obligados a exigirlo".

La diputada ha considerado que "no se puede implementar una medida de ese calado de un día para otro, en veinticuatro horas, porque se produce desconcierto a todas las personas que de un modo u otro se pueden ver afectados por la medida y, al final, lo que transmite el Gobierno de Aragón es nuevamente improvisación".

Marín ha comparado la imprevisión del Ejecutivo con la programación de otras comunidades autónomas, como Galicia, donde además de contar con un texto legal más detallado se establece un plazo temporal más amplio para que usuarios y empresas puedan organizar y ejecutar sin problemas la nueva exigencia del certificado COVID.

El decreto aprobado por el Gobierno establece que se requerirá la acreditación a los establecimientos de ocio nocturno, en las celebraciones sociales o familiares, religiosas o civiles o de eventos multitudinarios de más de 500 o 1.000 personas según el lugar donde se desarrollen.

Marín ha afirmado lo siguiente: "Nos surgen muchas dudasrespecto a esas celebraciones sociales, porque claro, yo puedo tener una celebración familiar de dos personas, pero puede ser una celebración familiar, por ejemplo, un cumpleaños, en un restaurante, y sin embargo un grupo de veinte trabajadores van a comer al restaurante de siempre, en su pausa para este fin, pero no están celebrando nada, simplemente están en su pausa para comer".

Marín ha apuntado a la baja calidad legislativa de la norma, y ha agregado que "en una confirmación puede haber cinco personas, la familia más cercana, las confirmaciones son las celebraciones religiosas tal vez más íntimas, pero en la pausa para el café un grupo de personas que trabajan en una empresa van quince a desayunar juntas, y a quién se le pide el pasaporte COVID, porque hay cincopersonas celebrando un acontecimiento familiar, pero hay quince, que aumentan el riesgo de transmisión, pero realmente no están celebrando nada".

La portavoz popular de Sanidad ha señalado además que "no se puede dictar una orden de este calado de la noche a la mañana, no se puede dictar una orden de esta importancia, en la que todos nos debemos acreditar, sin aclarar, o dejando muchísimas lagunas sin cubrir, y desde luego no le puede pedir ya más a los hosteleros, a la restauración, al ocio nocturno, sin que el Gobierno de Aragón pongaalgo de su parte".

Tanto la restauración como el ocio nocturno "ya han sido suficientemente castigados", ha dicho la parlamentaria del PP, y "el gasto extra que para sus negocios supondría la aplicación de esta nueva limitación implicaría una nueva merma en sus ahorros mientras esperan unas ayudas del Gobierno de Aragón que no acaba de llegar, por lo que creemos que cuando uno establece una medida hay quepensar en cómo afecta esa medida a todos, a todos".

Por todo ello, Ana Marín ha instado al Ejecutivo aragonés a aclarar "todas las dudas que esa Orden contiene, que haga bien su trabajo, que queden las cosas claras y que deje de trabajar a base de improvisación porque esa improvisación repercute sobre muchos aragoneses y repercute negativamente".