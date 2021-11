La Generalitat adquireix un edifici de sis vivendes en El Cabanyal aplicant el dret de tanteig

Es tracta d'un edifici de tres plantes i sis vivendes construït en 1926 i adquirit en 2018 per la societat Divarian, qui va comunicar a la Conselleria la seua intenció d'aquesta venda el passat mes de maig. L'exercici del dret de tempteig es va exercir a la fi de juliol, i s'ha culminat la formalització de la compra aquest dijous, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha assenyalat que, gràcies a l'aplicació dels drets de tanteig i retracte, "estem accelerant l'ampliació del parc públic de vivenda de la Generalitat d'una forma eficient amb els recursos públics, adquirint a preus molt assequibles". Així mateix, ha destacat "la importància que suposa l'existència de més vivenda pública en aquest barri tan emblemàtic de València, amenaçat per la gentrificació".

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, ha indicat després de la firma de l'acte de compra que "l'increment del parc públic en la ciutat de València és una prioritat per a la Conselleria a causa de la seua situació d'emergència habitacional i per a açò el mecanisme d'adquisició preferent és eficaç i, per açò, animem a l'Ajuntament al fet que ho aplique".

Les vivendes adquirides passen a estar qualificades com a vivendes protegides "amb caràcter permanent, blindant així la seua funció social". Aquestes vivendes seran adscrites a l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) per a la seua gestió en règim de lloguer social i manteniment.

L'adquisició s'ha produït en aplicació de l'article 10 sobre transmissions singulars del Decret Llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l'ampliació d'habitatge públic a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte.