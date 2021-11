Tudanca exige a Mañueco que dimita hoy y asegura que el PSOE luchará para que CyL tenga el futuro que le niega el PP

"Tiene que dimitir hoy mismo, no puede esperar ni un minuto más para dimitir", ha aseverado Luis Tudanca que aclarado a Fernández Mañueco que el auto de imputación del juez de instrucción número 2 de Salamanca -ha imputado al PP de Salamanca, a su presidente, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez González- "no es uno más" sino que es "suficientemente grave" como para que deje su cargo en la Junta de manera inmediata.

Tudanca ha aclarado al presidente de la Junta que con la imputación del PP de Salamanca no le vale la excusa de referirse al "PP del que usted me habla" ya que, al contrario, evidencia que la corrupción "está en el origen del proyecto del PP en Castilla y León", partido en el que el socialista ha puesto el foco de las responsabilidades y de las explicaciones, para reconocer que ya no espera "absolutamente nada" de Ciudadanos, formación que sustenta a Fernández Mañueco en la Junta.

"Me niego a aceptar esto como un caso más. Me niego a aceptar la normalidad, no puede ser", ha zanjado el dirigente socialista en un llamamiento a que "alguien" en el PP asuma "alguna vez" responsabilidades por los "indecentes casos de corrupción" que investiga ahora la Justicia en una tierra que, según ha lamentado una vez más, ha sido conocida como "Sicilia y León" y donde se han perdido inversiones y creación de empleo porque se "ahuyentó" a los empresarios mientras "el PP robaba a manos llenas".

Tudanca ha parafraseado al escritor Miguel de Unamuno cuando recomendó "procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado" para situar a Fernández Mañueco como "un hijo ejemplar del PP y de su pasado", ya que, según ha rememorado, el jefe del Ejecutivo fue consejero en la Junta y número dos del partido autonómico, además de presidente del Comité de Derechos y Garantías a nivel nacional cuando se iniciaron los casos de la Perla Negra o de la trama eólica ahora en los juzgados.

"Ya es hora de que el PP deje a esta tierra tener futuro y unas instituciones limpias y decentes", ha exigido Luis Tudanca que ha asegurado que el PSOE no va a dejar de luchar "ni un sólo momento" en su objetivo de que Castilla y León "por fin" tenga "el futuro que el PP está negando".

Preguntado sobre si este hecho puede derivar en una nueva moción de censura por parte del Grupo Socialista -la podría presentar en marzo-, Tudanca ha reiterado en varias ocasiones que es el PP el que debe asumir las responsabilidades -"la corrupción es del PP y del señor Mañueco", ha afirmado en concreto- y ha zanjado que no va a contribuir a generar inestabilidad ni las "cortinas de humo", como un posible adelanto electoral que ha reprochado a los de Fernández Mañueco en un "juego de trileros" que, en su opinión, tenía "más que ver con el miedo a que se conocieran los casos de corrupción".

También ha ironizado sobre la posibilidad de que Fernández Mañueco dedica convocar ahora elecciones autonómicas desde el convencimiento de que presentarse ante el electorado con el cartel de "soy corrupto" es "muy mal argumento". "Él sabrá", ha espetado el socialista para quien, en cualquier caso, tampoco será una decisión del presidente de la Junta al que ha afeado que hará "lo que le diga el señor Casado" fruto de "sus batallas orgánicas" en el PP.

Luis Tudanca ha recordado también que los ciudadanos de Castilla y León ya hablaron en las urnas, cuando dieron la victoria mayoritaria a los socialistas, para añadir que volverán a hablar y aseverar que no tiene "ningún miedo" a unas nuevas elecciones. "El problema es el PP. Lo que ha generado inestabilidad y crispación es el PP. No somos nosotros los que hemos contribuido a la inestabilidad de esta tierra", ha insistido en su crítica a los 'populares' a los que ha acusado de haber hecho "mucho daño" a esta tierra y reclamar de nuevo la asunción de responsabilidades.

Por último, ha aclarado que no le alegra la imputación del PP de Salamanca por presunta financiación ilegal ya que vuelve a "lastrar" el buen nombre de Castilla y León por toda España.