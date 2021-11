En los problemas del clan Pantoja todo el mundo tiene algo que decir. Dulce, que aún no había hecho ninguna declaración al respecto, ha comentado a la revista Lecturas una serie de vejaciones a las que la familia sometió a Isa Pantoja durante su infancia y adolescencia. Unas palabras que, aunque no han sentado nada bien a la joven, no ha desmentido.

Algunos ejemplos de este trato discriminatorio tienen que ver con el embarazo de Isa que, según la que fuera su niñera, lo habría pasado "sola en su habitación", pues no tenía el apoyo de nadie de su familia. Además, Dulce ha apuntado que los Pantoja se referían a Alberto, hijo de Isa, como "el otro" y, por el contrario, Francisco, hijo de Kiko, era "el nuestro".

En la mañana de este jueves, Antonio Rossi, colaborador de El programa de Ana Rosa ha añadido un suceso más a la lista de vejaciones contra Isa. Según Rossi, "el 3 de julio de 2012, Kiko Rivera y su entonces novia (Jessica Bueno) obligan a Isa, que tiene 16 años, a acudir a un centro de salud. Quiere saber si su hermana ha perdido la virginidad o no y si ha mantenido relaciones sexuales".

La indignación se ha manifestado en el plató de Telecinco y, por encima del resto de voces, se ha podido escuchar cómo Joaquín Prat ha dicho: "¿Pero se puede ser más machista?". "En aquel momento le atienden y la enfermera expresa que la niña tiene 16 años, que si ha mantenido relaciones sexuales han sido consentidas y que no hay lugar a ninguna exploración", ha añadido Rossi.

Además, el colaborador ha agregado que el personal médico le explicó a Kiko que "la ley no permite que se explore a nadie sin el consentimiento del paciente". Ante estas palabras, el DJ montó en cólera y replicó a la enfermera que "la ley dice muchas cosas que luego la gente no cumple". Después, se marchó.

El colaborador ha agregado que esto es solo "una muestra más" de los episodios a los que Isa Pantoja ha tenido que enfrentarse a lo largo de los años. "Ella habla siempre de sobreprotección. Acordaos que cuando ocurren determinadas cosas así, la solución que dan en casa es llevarla a un internado para evitar que ocurran este tipo de situaciones", ha apuntado Rossi.

"Se han vuelto locos, de verdad", ha sentenciado Joaquín Prat que no ha podido dar crédito ante las declaraciones que su compañero de sección ha dado a conocer en el programa matinal.