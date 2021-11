¿Cómo se aplicará el pasaporte covid en Cataluña? Dónde lo pedirán, cómo descargarlo, qué datos aparecerán...

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado este jueves el visto bueno a la propuesta de la Generalitat de pedir el certificado covid en bares, restaurantes, gimnasios y residencias de ancianos, después de que ya aprobase el pasado octubre aplicarlo en los locales de ocio nocturno.

La medida entrará en vigor este viernes -se aplicará desde esta medianoche- y tendrá una vigencia inicial de dos semanas. Durante este tiempo, los usuarios deberán mostrar el certificado, ya sea en papel o en formato digital desde el móvil, para acceder a estos establecimientos y centros.

El Govern ha decidido exigir el certificado en estos casos ante el aumento de contagios y, en consecuencia, de presión en la atención primaria y de ingresos tanto en planta como en las UCI de los centros sanitarios catalanes. La secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, señaló este miércoles que, pese a la preocupación por este aumento de los indicadores, la situación es muy distinta al resto de olas gracias a la vacunación, que también permite ahora, con el certificado, no cerrar o restringir los horarios de estos establecimientos.

¿Cómo puedo conseguir el certificado?

El certificado covid se puede conseguir de tres maneras distintas: tras vacunarse contra el virus, tras pasar la enfermedad (con una vigencia de seis meses) o tras realizarse una prueba diagnóstica con resultado negativo (si es una PCR, la validez será de 72 horas y, si es un TAR, de 48).

¿Dónde puedo descargarlo?

La Generalitat de Cataluña ha habilitado un apartado específico en el portal La Meva Salut para que los ciudadanos y ciudadanas de la región puedan solicitar el pasaporte covid de forma telemática.

¿Cuál es el mecanismo para comprobar el certificado?

Desde el Gremio de Restauradores de Barcelona, explican que "a nivel técnico, es bastante más sencillo de lo que parece: se trata de una página web a la que puedes entrar con cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet y una cámara y, con ella, escaneas el código QR, ya sea en papel o desde la pantalla del móvil del cliente, y te aparece si el certificado es válido o no".

Eso sí, Joaquim Boadas, secretario general de la patronal del ocio nocturno Fecasarm, critica que la web ya "se queda colgada" únicamente con el uso en estos locales y que "la Generalitat no acaba la 'app' que dijo que haría". Por otra parte, y para evitar esperas, desde el Gremio piden "colaboración" a los clientes y que, por ejemplo, entren a los establecimientos con el certificado preparado para su lectura.

¿Cómo pedirán el certificado estos establecimientos y centros?

Sobre el momento en el que lo pedirán, el Gremio señala que dependerá del establecimiento: "Los que tengan recepción es muy probable que lo pidan allí mismo. Los locales que no tengan lo pedirán, por ejemplo, cuando la gente se siente en la mesa y el camarero pase a tomarles nota".

En cuanto a los gimnasios, el presidente de la patronal del sector, August Tarragó, ha criticado en declaraciones a la ACN que "no es factible" poner a una persona en la puerta controlando que la gente tenga el pasaporte y que, con tiempo, se podría haber previsto utilizar la tecnología disponible. Las residencias podrán pedirlo en la misma entrada.

¿Qué datos aparecen tras escanear el código?

El Gremio también detalla que, además de la validez del certificado, al escanear el código QR les aparecerá "el nombre de la persona y la fecha de nacimiento, pero nada más". Por otra parte, destaca que el establecimiento "no almacenará esta información. No se trata de tener un registro, sino únicamente de saber si el certificado es válido o no".

¿Será necesario el certificado para las terrazas de los bares?

No. En el caso de bares, restaurantes y gimnasios, el certificado covid se exigirá sólo para acceder a espacios interiores. "Se aplica únicamente a la gente que consume dentro del establecimiento, así que las personas no vacunadas tendrán la terraza a su disposición y, si tienen que entrar al baño, se ponen la mascarilla y ya está", puntualizan desde el Gremio.

¿Qué pasa si no estoy vacunado?

Quien no esté vacunado y no haya pasado la covid en los últimos seis meses tiene la opción de obtener el certificado mediante una prueba diagnóstica. Quien no disponga de este documento, sólo podrá acceder al exterior de bares, restaurantes y gimnasios. En cuanto a las residencias de ancianos, será posible realizarse un test de antígenos rápido en el mismo centro para poder acceder.

¿Dónde puedo hacerme una prueba diagnóstica?

Para obtener el certificado covid mediante una prueba diagnóstica será necesario realizarla en uno de los centros acreditados por el Departamento de Salud de la Generalitat. Puedes consultar la lista aquí.

¿Los niños deberán presentar el certificado?

Los menores de 12 años no pueden obtener el certificado Covid porque no están dentro de las franjas de edad en las que es posible recibir la vacuna, por lo que no se les exigirá. Eso sí, no se ha especificado si en los establecimientos se pedirá el DNI de estos menores para acreditar que tienen menos de 12 años.

¿Qué pasa con los vacunados fuera de la UE?

El Departamento de Salud señala que "las personas que se hayan vacunado con vacunas extranjeras deben presentar en el centro de atención primaria (CAP) un certificado oficial emitido por la autoridad competente del lugar donde ha recibido las dosis". Este documento deberá incluir toda la información requerida para el registro y deberá ser validado por un profesional sanitario. Por otra parte, estas vacunas extranjeras deben estar autorizadas por la OMS.