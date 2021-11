Finalmente serán 12 los imputados por el robo y secuestro de Kim Kardashian en París

Aún no tiene fecha el juicio, pero las autoridades francesas han anunciado el número final de imputados. De las cinco personas que en un principio iban a enfrentarse a la justicia, serán finalmente 12 los acusados que se sentarán ante la justicia gala por el robo y secuestro que vivió Kim Kardashian en París en octubre de 2016.

Los hechos tuvoieron lugar en el el Hôtel de Pourtalès de la capital gala. Allí, disfrazados de agentes de policía, cinco hombres consiguieron maniatar a Kim Kardashian y a su asistenta y amenazarlas a punta de pistola hasta que consiguieron robarle casi 10 millones de dólares en joyas. Y en un principio aquellas cinco personas eran quienes debían sentarse en el banquillo de los acusados, pero desde entonces el goteo de nuevos nombres en el curso de la investigación no ha cesado.

Y eso que en un principio se llegó a detener a 16 personas que podían estar relacionadas con el robo y el secuestro. Entre ellas, el chófer contratado por la influencer para su estancia en París. Pero una fuente judicial ha confirmado al portal E! News el número verdadero que por ahora maneja la fiscalía de Francia.

Se han dado a conocer los delitos por los que serán acusados: o bien robo con arma cometido en banda organizada y/o secuestro y confinamiento forzoso y/o asociación delictiva, puesto que cada uno de ellos se enfrentará a penas diferentes. Lo que no ha trascendido han sido los nombres de los acusados.

Se sabe, eso sí, que uno de ellos ha de ser Yunice Abbas. Básicamente porque escribió un libro sobre cómo lo hicieron y que contiene multitud de anécdotas, como que Kimberly y su ayudante intentaron llamar al número de emergencias... sin darse cuenta de que en Francia no sirve de nada el 911 estadounidense. Asimismo, cuenta cómo se sorprendió cuando una vez acabado el atraco, en el coche y con el móvil de Kim en la mano, este empezó a sonar: Tracy Chapman estaba llamándola.

Aomar Ait Khedache, el cerebro de la trama, también estará en el banquillo, dado que él mismo escribió una carta de disculpa a la más mediática de las Kardashian, quien por su parte ya ha confesado en alguna ocasión los traumas que arrastra desde aquel día, dado que sintió "pánico inmediato" subiendo por las escaleras del hotel y más aún cuando la tenían "agarrada".

"Yo me dije: 'OK, este es el momento en que voy a ser violada. No es un trato, esto va a suceder, así que prepárate'. Y yo lo hice, me preparé, pero entonces me ataron con unas esposas y unas bridas y luego con cinta adhesiva y me taparon la boca y los ojos", confesó llorando Kim Kardashian, que explica que ese fue el origen de todo su séquito de seguridad hoy en día, dado lo "paranoica" que se volvió, máxime cuando durante la investigación se supo que había estado siendo vigilada por los ladrones durante dos años.