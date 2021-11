La Asamblea de Extremadura reafirma su "compromiso" contra el "terrorismo" que mata a las mujeres y el silencio cómplice

La comunidad extremeña ha celebrado un año más el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres en su parlamento autonómico, donde los cuatro grupos políticos representados han acordado una declaración institucional en la que expresan su compromiso contra esta lacra social y su rechazo a los discursos partidistas que se desmarcan del consenso.

Un acto conducido por la periodista Sara Solomando que ha recuperado la presencialidad tras el formato simbólico del 2020 marcado por la pandemia, sin las habituales actuaciones musicales de ediciones anteriores, y en el que han tomado la palabra la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, las cuatro portavoces de Igualdad de los grupos políticos, y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La presidenta de la Cámara regional se ha apoyado en sus propias vivencias de las últimas semanas para sustentar un discurso en el que ha señalado que el mayor reto como sociedad pasa por "destrozar el edificio cultural" del patriarcado, "vencer el silencio, visibilizar las nuevas formas de odio que nos respiran a la cara dentro y fuera de lo institucional".

EL PATRIARCADO, CUESTIÓN DE "VIDA O MUERTE"

Se trata, ha añadido, de un "tipo de violencia transversal que no conoce fronteras" que se ensañan con las mujeres, que no cabe en una sociedad democrática como la española, que "no puede dar espacio a quienes siembran la discordia como estrategia política".

El patriarcado, ha subrayado, es una "cultura hegemónica", conformada para que los hombres impongan su voluntad por encima de las mujeres, que se combate con el feminismo, que aunque "parece ridículo que haya que repetirlo", no es la lucha de mujeres contra hombres, sino "la exclusiva búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres". En este punto, ha señalado que en el feminismo son "imprescindibles" los varones que favorezcan el avance de la igualdad.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y agentes sociales de la España democrática a "dar un paso al frente y pasar a la ofensiva" contra aquellos que "sueñan con llevarnos de nuevo a oscuridad de la tiranía 2.0".

"El silencio es el mayor cómplice de la violencia, el terror, de las atrocidades", ha remarcado Martín, quien ha insistido en que continúa esta "lucha a vida o muerte", como las de las 1.118 mujeres asesinadas en España desde 2003 víctimas de la violencia machista, los 327 menores huérfanos, y los 44 menores asesinados "a manos de lo que queda de una cultura que debemos desterrar de este país".

VOZ UNÁNIME CONTRA LA VIOLENCIA

Posteriormente las portavoces de Igualdad de los cuatro grupos han leído la declaración conjunta con motivo de este 25 de noviembre. Lorena Rodríguez Lucero, de Unidas por Extremadura, Marta Pérez Guillén, de Ciudadanos, Gema Cortés, del PP, y Soraya Vega, del PSOE han puesto voz a un texto en el que el Parlamento regional muestra su unanimidad en el compromiso de avanzar hacia la erradicación de la violencia de género.

Una Asamblea que "alza la voz contra el silencio", y que se suma a la de hombres y mujeres en todo el mundo que dicen "basta" a la violencia machista.

El texto se hace eco de las leyes de igualdad aprobadas en los últimos años, y también del Pacto contra la Violencia de Género, que deberá ser renovado el próximo año en el que cumple su vigencia, y también subraya el peso de la igualdad en los planes económicos tras la pandemia, en tanto que "no puede haber recuperación sin igualdad", y que una sociedad democrática "no soporta que las mujeres vivan violentadas, amenazadas o con miedo".

Por ello clama contra los intereses partidistas que tratan de capitalizar el dolor, y anima a seguir buscando el acuerdo para sumar voluntades contra la desigualdad.

"La violencia machista nos interpela y debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance", señala el texto, que ratifica el compromiso contra la violencia que sufren las mujeres.

En el acto también se ha proyectado un vídeo de la campaña de la Consejería de Igualdad, dirigido a los jóvenes con el hashtag "No es un cuento", y que se justifica, tal y como ha señalado la conductora del acto, Sara Solomando, por datos que ponen "los pelos de punta" y que reflejan un incremento del número de jóvenes que niegan la desigualdad entre hombres y mujeres.

"ESTAMOS AGOTADAS"

La periodista extremeña ha compartido algunas vivencias propias que le han acompañado de niña, adolescentes y de adulta, que le han llevado a la conclusión que "nunca va a estar a salvo", y que está "cansada de asumir" que es su "responsabilidad". "Yo, nosotras, estamos agotadas señores", ha dicho.

"Exhaustas de tener que interpretar los silencios, hartas de como se nombra lo que está a la vista y que algunos insisten en no ver", ha compartido, antes de dirigirse a los varones a quienes "han criado para ser fuertes, insaciables y competitivos, aquellos educados en la conquista y para la autoridad, para la humillación y el desprecio de las mujeres".

Al tiempo que ha advertido que la capacidad de destruir al otro "se aprende y se hereda". "Poneros frente al espejo y revisaros, no riáis los chistes machistas, atreveros a afear el comportamiento del que presume de que se va de putas, del que ríe o hace comentarios obscenos, del que habla sobre cómo viste una mujer", ha interpelado.

"No continuéis siendo cómplices", ha señalado la periodista, quien ha puesto el foco en la palabra que define a quien ejercen esta violencia, y que asegura que "no es solo un maltratador, es un terrorista".

ABOLIR LA PROSTITUCIÓN

Finalmente, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado a favor de la abolición de la prostitución, una cuestión sobre la cual ha animado a debatir entre los círculos de amigos.

Para el dirigente extremeño, si la reflexión final es que "cada uno haga con su cuerpo lo que quiera hasta convertirse en algo que tiene precio, al final lo introducimos en el escenario del PIB". "La mujer deja de ser mujer para convertirse en un producto, en un bien o un servicio, que contabiliza en el PIB, aunque al mismo tiempo esté contribuyendo a desaparecer como ser humano", ha subrayado.

Por ello, cada día lo ve "más claro y más urgente", porque considera que la prostitución es "un camino claro hacia la cosificación de la mujer y a convertirlo en algo que tenga precio aunque no tenga valor".

Para el dirigente extremeño, aún queda "mucho camino por recorrer" para alcanzar la igualdad, pero ha advertido que hay que hacerlo "sin perder de vista que en los caminos en los que se avanza también se puede retroceder", y esto es algo que se está viendo a día de hoy con "discursos contracíclicos" que pretenden "desvirtuar" los esfuerzos que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo.

Unos avances que, ha puntualizado, nadie debe patrimonializar, porque "las grandes transformaciones" se producen conformando "grandes mayorías" que son las que convierten los cambios en "irreversibles".

Por último, ha apuntado que la violencia machista es algo que debe interpelar y concernir a todos los ciudadanos. "Mientras haya una mujer maltratada, pegada, humillada, ofendida, insultada... deberíamos entender que estamos siendo ofendidos, insultados todos y cada uno de los miembros del cuerpo social".