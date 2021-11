Cvirus.- Els farmacèutics valencians demanen informació a Barceló sobre la tercera dosi per al col·lectiu

Aquesta petició es produeix després que la Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, haja acordat vacunar amb una tercera dosi als majors de 60 i al personal sanitari i sociosanitari.

Sobre aquest tema, el president del MICOF, Jaime Giner, ha indicat que molts dels professionals farmacèutics que van atendre als pacients a l'inici de la pandèmia "es van contagiar en no estar immunitzats ni comptar amb els equips de protecció individual que estava distribuint la Generalitat a altres professionals de l'àmbit sanitari".

Per açò, i davant el repunt dels casos, el màxim representant dels farmacèutics valencians ha incidit que després de comprovar "l'enorme tasca realitzada pels farmacèutics al llarg de tota la pandèmia, i com a professionals sanitaris, no se'ns pot deixar fora de la tercera dosi d'immunització ja que, en cas contrari, l'assistència sanitària dels nostres pacients es veuria afectada de forma considerable", ha assenyalat.

A aquest efecte, a més d'enviar una carta a la Conselleria des de la institució col·legial també s'ha remès una missiva a la Direcció general de Salut Pública en la qual a més de sol·licitar informació sobre aquest nou procés de vacunació se li instava a accelerar el procés del reforç de la immunització dels farmacèutics.

SEUS COM A PUNTS DE VACUNACIÓ

A l'espera de tindre una contestació per part de l'Administració, el MICOF ha posat a la disposició del Consell les seues seus col·legials, situades a València i Paterna, perquè puguen ser utilitzades com a centres de vacunació i agilitzar així la immunització entre els farmacèutics, així com del personal de farmàcia i els ciutadans que ho desitgen, per a evitar col·lapsar els centres de vacunació.

Giner ha lamentat que, una vegada més, hagen hagut de conéixer per la premsa l'anunci de la tercera dosi ja que, com ha indicat, "fins al moment no s'ha rebut cap tipus de notícia sobre aquest tema per part de la Conselleria".

Malgrat açò, després de conéixer aquesta informació "des del Col·legi es va engegar tota la maquinària necessària perquè des de la Conselleria es puga agilitzar la immunització del nostre col·lectiu amb la fi última de protegir-nos i evitar ser transmissors de la malaltia", ha manifestat el president del MICOF.