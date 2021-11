Los repartidores dispondrán de 15 minutos en zona de OTA para distribuir mercancías en Bilbao

El pleno de Bilbao ha aprobado este jueves, de forma inicial, el proyecto de ordenanza de Aparcamiento y Estacionamiento, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mientras que el PP ha votado en contra.

El proyecto de la nueva ordenanza de estacionamiento y aparcamiento, que tiene como objetivo, entre otros, la gestión integral del espacio público destinado a aparcar, recoge, entre otros aspectos, el horario ininterrumpido en el centro de la ciudad en la zona que se denominará área intensiva, que ya no será gratuito en el horario de mediodía. También se establecen nuevos tipos de autorizaciones de estacionamientos con sus correspondientes tiques, se regula las zonas de carga y descarga y se elimina la posibilidad de cancelar multas.

En cuanto a los aparcamientos municipales, se introducen cambios como la ampliación de tipo de parcelas, priorizar una plaza a las personas que tengan un vehículo "cero emisiones" o la concesión de parcelas anuales con pagos mensuales.

El edil de EH Bildu Bruno Zubizarreta ha dicho que su grupo, "con matices", comparte estas medidas porque consideran que "contribuyen a la rotación de los vehículos en las calles de Bilbao" y "se flexibiliza y simplifica el aparcamiento de vehículos de personas residentes". No obstante, han presentado 22 enmiendas, de las que el equipo de Gobierno ha aceptado 12, entre ellas instalar electrolineras en superficie y en los parkings municipales y que en los aparcamientos de rotación municipales se contemple la posibilidad de aparcar vehículos de cuatro ruedas, motocicletas y bicicletas y con tarifas diferenciadas.

Por el contrario, no se han admitido propuestas "cruciales" para EH Bildu, ha lamentado Zubizarreta, como la referente a la posibilidad de habilitar parcelas para los comerciantes en los parkings municipales de su área de influencia o la relativa a la presencialidad de las personas trabajadoras tanto de la OTA como en los parkings de rotación, algo "indispensable" para garantizar que la norma "se aplique con eficacia y responda a sus objetivos".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha indicado que su grupo ha presentado 14 enmiendas a esta ordenanza, de las que se han aceptado siete en su totalidad y dos parcialmente, entre ellas incluir la perspectiva de género en el diseño y gestión de los aparcamientos y la inclusión de la modalidad de "Aparcamientos de Bicicletas seguros para residentes", esto es, que dentro de los aparcamientos municipales se van a segregar aparcamientos/parcelas seguras para bicicletas y para acceder será necesario disponer de una concesión anual.

Sin embargo, ha lamentado que no se hayan aceptado propuestas como habilitar módulos cubiertos con control de accesos y videovigilancia para aparcamientos de bicicletas para residentes en los barrios donde no se disponga de locales para este fin, la concreción de las Etiquetas de los Vehículos de Cero Emisiones con el argumento de que se está a la espera de que la DGT establezca nuevas clasificaciones o incluir un artículo concreto en el que se defina el procedimiento concreto a seguir para valorar la ampliación de la zona OTA a otros barrios que lo soliciten.

Por su parte, el concejal del PP Gabriel Rodrigo ha indicado que su grupo ha planteado 18 enmiendas, de las cuales se han estimado cuatro y dos parcialmente, entre ellas las relativas a trasladar "seguridad jurídica" a los ciudadanos y la modificación del periodo de tiempo en el sector estacional a 90 minutos para regresar a la zona de OTA.

Entre las desestimadas, ha señalado la petición de ampliar el tiempo máximo de estacionamiento para visitantes tanto en zona intensiva como residencial y que no se quitara la interrupción del mediodía en la zona de alta demanda de una y media a tres, ya que provocará que se busque aparcamiento en otras zonas cercanas "repartiendo el problema en vez de solucionarlo".

"MAS INCLUSIVA"

En su respuesta a los grupos, el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, ha destacado que el 52% de las aportaciones de la oposición se han insertado en el proyecto normativo y ha asegurado que "las personas de movilidad reducida hoy salen ganando con esta ordenanza" porque la ciudad de Bilbao será "más inclusiva, porque ya se encontrarán cero barreras a la hora de estacionar".

En cuanto a la demanda de parcelas para los comerciantes en los parkings municipales de su área de influencia, ha asegurado que en las reuniones mantenidas las asociaciones de comerciantes no les han trasladado esta petición, sino que su preocupación es "cómo llegan los clientes a sus zonas y la distribución y llegada de las mercancías, y ahí es donde hemos hecho el énfasis en esta ordenanza".

Por eso, ha dicho, "generamos más rotación con esta nueva norma en la parte de estacionamiento", porque los comerciantes "lo que quieren es que haya rotación, que un cliente le llegue, pueda hacer la compra en tres horas y se marche, y nosotros lo posibilitamos que eso se produzca".

Gil ha destacado que la nueva ordenanza "toca algo sustancial", como es "la distribución urbana de mercancías, que sabemos que es un problema", de forma que "casi establecemos a demanda que alguien que a va distribuir una mercancía en Bilbao pueda hacerlo en 15 minutos en una zona OTA, lo que es novedoso" y, en su opinión, "va a mejorar sustancialmente el que esos transportistas que ahora se han multiplicado por 50, no estén dando vueltas generando humos y ruido".

Por otro lado, ha reconocido que "tendremos que hablar de etiquetas, porque vendremos con una ordenanza de zonas de bajas emisiones a medio plazo y lo lógico es que tengamos en cuenta el marco normativo que tenemos" con las etiquetas de la DGT, porque si se cuestionan "sería letal y generaría una incertidumbre que nos haría dudar de la instalación de estas zonas de bajas emisiones". "Vamos a hacer estímulos para aquellos vehículos que son cero emisiones y, con esta ordenanza, damos un paso definitivo a la electrificación de la movilidad", ha dicho.

En cuanto a la eliminación de la OTA al mediodía, ha reconocido que va a ser "un cambio de filosofía" pero ha señalado que "todas las ciudades están yendo a eso" porque en esa franja "el número de coches lapa aumenta exponencialmente, porque como no hay OTA se disponen de cinco horas" sin aparcamiento regulado "y eso no puede ser". Asimismo, ha destacado que quienes "visiten Bilbao, vengan por un año, por seis meses, van a poder aparcar en los aparcamientos de residentes de Bilbao, y antes no lo podían hacer" a partir de la aprobación final de esta nueva norma.